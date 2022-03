El Indio Solari anunció la gira española de su banda

jueves 10 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Al anunciar la gira española de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, de la que participará de modo virtual, Carlos ‘Indio’ Solari sostuvo que lo suyo “fue hacer bandas de combate y no de entretenimiento” y admitió que “se nota la progresión del mal de Parkinson” en su salud, por lo que se dedica a pintar y escribir para “apartar de su cuerpo el dolor”.

Solari participó en una entrevista con la radio española Rock FM, que emitió un adelanto del diálogo con el músico argentino que se presentará próximamente de manera virtual en una gira por España de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota confirmó la presencia de Los Fundamentalistas en la gira española y su participación virtual en los conciertos, método utilizado en sus últimos shows en Argentina.

“Lo mío fue tener bandas de combate, no de entretenimiento. Está determinado por circunstancias de una política no partidaria ni mucho menos, sino de la política del éxtasis, que viene de los años sesenta con los jóvenes levantándose contraculturalmente”, dijo durante la entrevista.

Sobre la enfermedad que atraviesa, Solari mencionó que “es muy jodida” e “invalidante” y reconoció que “se nota la progresión del Parkinson en su vida”, aunque sopesó que “tiene la posibilidad de hacer un tratamiento desde hace como siete años”.

“Me siento bien; me abstraigo mucho del trabajo. Estoy pintando y escribiendo mucho porque es la manera de apartarme del dolor permanente de mi cuerpo. Pero, por el momento, no me impide en absoluto hacer lo que decidí hacer hace 50 años”, concluyó.

La gira pasará por Barcelona el 31 de marzo, el 2 de abril en abril en Palma y el 7 en Madrid.