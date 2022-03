Puerto Iguazú suma obras para mejorar la circulación en la zona turística de las 600 hectáreas

miércoles 09 de marzo de 2022 | 16:33hs.

Puerto Iguazú ha sumado una serie de obras complementarias que son ejecutadas por Vialidad de Misiones que tienen como fin mejorar visualmente la ciudad y diagramar la circulación organizada en las arterias más importantes, con el fin de evitar accidentes y que la conexión entre los barrios y el centro pueda ser más fluida.

En el marco de estas obras impulsadas por el gobierno provincial, Vialidad presentó un nuevo proyecto de mejoramiento de la circulación en la zona turística de las 600 hectáreas Selva Yryapú. Este proyecto, que será discutido con los propietarios de hoteles de la zona para que sea funcional a las necesidades, cuenta con ciclovía y sector para el seguro desplazamiento de peatones teniendo en cuenta que es una zona elegida por los ciudadanos para hacer actividad física. Se implementará iluminación sin que afecte a la fauna y otros ítems que pondrán en valor la zona.

La presentación del proyecto se dio en el marco de una reunión promovida por el Ministerio de Turismo de Misiones y Vialidad, donde en una primera instancia José María Arrúa, titular de la cartera turística, detalló las acciones de promoción desarrolladas durante 2021 y las que están planificadas para 2022. Además dio a conocer el balance de la temporada de verano y resaltó que el 40% del movimiento turístico fue impulsado por el programa Pre Viaje, sin embargo, el 60% restante es el resultado de la promoción del “gran hotel verde”.

Por su parte el presidente de Vialidad, ingeniero Sebastián Macías, detalló el avance de las obras que se ejecutan en Puerto Iguazú, como la repavimentación de la avenida República Argentina, puesta en valor de la rotonda de acceso a la ciudad con la creación de un espacio de esparcimiento, asfalto sobre empedrado para mejorar la circulación vehicular y el inicio de la obra de pavimentación de la avenida Libertad que facilitara el acceso a 12 barrios periféricos.

Macias hizo especial hincapié en el avance de la calle Paseo Avenida Brasil, muy cuestionada por el atraso en el inicio de la obra y explicó que se agregaron obras complementarias que no estaban contempladas en el proyecto inicial. “Son obras necesarias que no estaban contempladas y fue necesario solicitar materiales que no se consiguen en la zona y los plazos de entrega demoraron el inicio de los trabajos. Una vez finalizada la puesta en valor estas obras complementarias serán apreciadas, eran sumamente necesarias para el buen funcionamiento de los comercios”, recalcó Macías.

Respecto al proyecto de mejoramiento de la circulación en la zona hotelera de las 600 hectáreas Selva Yryapú, será trabajado en una reunión con los integrantes de la fundación a fin de adecuar a la necesidades para luego comenzar a ponerlo en marcha.