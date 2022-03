Con 147 guardavidas habilitados, piden el funcionamiento de más escuelas en toda la provincia

miércoles 09 de marzo de 2022 | 11:39hs.

El caso del joven que se ahogó en la localidad de Santa Ana por ir detrás de una pelota causó conmoción en Misiones.

Si bien existen recomendaciones a la hora de nadar en aguas del río Paraná y la presencia de guardavidas, los hechos no dejan de ocurrir y las autoridades solicitan extremar los cuidados.

Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo que si bien los números que se manejan en esta temporada son bajos, siempre las muertes son más que lamentables.

“Tenemos desde octubre hasta mediados de abril 14 ahogados, los números son bajos con respecto a años anteriores y para el calor que hizo esta temporada pero bueno, son números que lamentablemente no podemos llegar a cero, sería espectacular, pero no podemos llegar porque siempre vamos a tener ese margen, ese coeficiente de gente que seguro se ahoga, entonces es un problema y más con la cantidad de agua que tenemos en toda la provincia”,

Bacigalupi comentó que cuando hay un elemento flotante sea pelota, cámaras y se van “que no se confíen de la capacidad de nadar que tiene cada uno porque es justamente ahí donde pasa y sobre este caso que se mencionó también había una persona que se tiró a nadar que fue llevada al sanatorio porque también quedó con una demanda importante de cansancio. Si van a ayudar a alguien que busquen los elementos de flotación, sea una conservadora, botellas de algún tipo por lo menos para acercarse para darle eso a la víctima y no llegar y que la víctima se prenda a uno y no pasar un susto los dos”.

“Siempre también comentamos que no todos los lugares tienen guardavida, no quiere decir que no había uno pero no sabemos si Santa Ana tiene un guardavida certificado que no está adherido a la ley, sabía que muchos municipios están exigiendo ya guardavidas con título y reválida pero no sabría decirte si es uno o una persona que nada más contrataron”, aclaró.

Por otra parte detalló que muchas veces las personas no respetan los límites, “nosotros tenemos una superficie dentro del agua que es muy irregular, por eso tenemos que tener cuidado. Podés saber nadar pero cuando entras en pánico es imposible y eso ha pasado incluso a los guardavidas”.

“Nosotros hoy habilitados por la Dirección de Seguridad Acuática con la reválida tenemos 147 guardavidas, hemos llegado a una temporada muy justo producto de la pandemia ya que se han quedado, no han entrenado y no aprobaron. A rendir se presentaron 200 pero sólo 147 han aprobado, necesitamos más escuelas y por supuesto gente que tenga ganas de trabajar en esta profesión que por ahí no es constante porque son pocos los lugares para poder trabajar y no se puede todo el año, es por temporada pero necesitamos más escuelas de guardavidas, más en las localidades del interior que por ahí cuesta llegar”, acentuó.

“A veces cuesta contar con un guardavidas pero volvemos a decir cuánto sale una vida a tener un guardavida que te hace un trabajo de prevención, que está capacitado para un rescate y los primeros auxilios”, interrogó.