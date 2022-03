Tejerina sobre el dengue: "Con el cambio climático va a seguir siendo un problema muy grave"

miércoles 09 de marzo de 2022 | 10:22hs.

Este miércoles la Municipalidad de Posadas, a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y la Dirección de Epidemiología, dio inicio a la 35ª edición del Programa Liraa, Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti.

El Liraa es una técnica de monitoreo entomológico recomendado por la OPS que permite obtener información sobre la actual situación epidemiológica.

Este programa se desarrollará en todos barrios de Posadas y se extenderá por seis días, siempre teniendo presente las condiciones climáticas. Contará con la participación de 120 técnicos que visitarán más de 6.000 casas.

Fabricio Tejerina, director de Vigilancia Epidemiológica y Vectores de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y puntualizó: "La característica de la falta de precipitaciones hace que muchos lugares que son comunes que lleguen mosquitos al no tener agua no tengan producción pero en otros sectores de la ciudad donde se dificulta la desaparición de agua o en lugares donde la gente acumula en diferentes recipientes siguen habiendo".

"Con respecto a la enfermedad, la única forma de contraerla es a través de la picadura del mosquito infectado, el verano este no tuvimos casos de dengue, se presentaron algunos pero fueron como muy esporádicos por lo cual esa situación epidemiológica es muy buena para la salud pública pero eso no quiere decir que esté todo bien y que nos relajemos, según el ciclo el momento en el que estamos es muy común que a fines de febrero o comienzo de marzo empiece a haber el pico de caso que por suerte, por el trabajo realizado, por lo menos no tenemos", acentuó.

A continuación remarcó que si bien es una buena señal, hay que ir reforzando el trabajo durante todo el año, "no hay que relajarse y como siempre decimos la enfermedad es social, no es una enfermedad particular, individual, porque tiene que ver con el ecosistema, el ambiente, los patios,

los lugares que nosotros como ciudadanos permitimos que haya o no agua"

"Ya hemos empezado a trabajar durante el día lunes y martes más que nada por los reportes del pronóstico del tiempo que teníamos el día jueves y viernes que va a llover por lo cual eso dificulta la visita a las casas. Hoy vamos a estar trabajando en todo lo que sea Villa Cabello y Rivera del Paraná, mañana si el tiempo nos acompaña estamos en Santa Rita e Itaembé Miní, el viernes estaremos en la delegación de Dolores Sur y Dolores Norte y el sábado estaremos trabajando en Miguel Lanús, claro que si llueve esto se pasa todo a la semana que viene", detalló el director de Vigilancia Epidemiológica.

Recomendaciones

En los consecutivos operativos que se llevaron a cabo en la ciudad de Posadas se detectó una especie de miedo de los vecinos para dejar ingresar a los técnicos a sus domicilios debido a los casos de inseguridad existentes. En este contexto, Tejerina trató de llevar un poco de tranquilidad a los ciudadanos.

"Los técnicos están reconocidos tienen un chaleco con el logo de la Municipalidad, una gorra con un distintivo, también con un número de teléfono para que los vecinos puedan llamar que es el 4420 183, pueden llamar a ese número de 7 a 19, pedimos la colaboración de la población", recalcó.

Además explicó que en segundo término una vez que le permiten ingresar a los técnicos municipales, "les pedimos que recorran el patio juntos y ellos les van a mostrar e indicar los lugares donde se ha acumulado agua y se encuentran larvas. No se le va a poner ningún tipo de multa, no existe ningún tipo de llamado de atención solamente pedimos que se tengan los cuidados suficientes durante todo el año, todo el tiempo para evitar tener al mosquito".

"El dengue es una enfermedad que con el cambio climático va a seguir siendo un problema muy grave y cada vez peor y la única forma de poder disminuir el riesgo es la colaboración de la población y que tengan buena información sobre el tema", concluyó.