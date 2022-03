Hubo disturbios en medio de un reclamo de taxistas

miércoles 09 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Los conductores de taxis, remises, buses y minibuses de Puerto Iguazú convocaron a sus pares a una manifestación en la rotonda de acceso a la ciudad para exigir un surtidor exclusivo en las estaciones de servicio y que funcione con mayor fluidez en el carril diferencial con el que cuentan los trabajadores del volante para salir del país.

“Reclamamos por la grave situación que estamos pasando los transportistas por no poder cargar combustible y por su falta. Pedimos una bomba exclusiva para taxis y remisses legalmente habilitados y bien identificados”, dijo en asamblea Fredy Ríos, vocero del grupo, quien reconoció que muchos de sus colegas realizan contrabando de combustible a los países vecinos e indicaron que todos deben comprometerse a controlar.

A la convocatoria de ayer a las 8 concurrieron cerca de 150 trabajadores del volante quienes luego de una asamblea decidieron entregar una nota al intendente Claudio Filippa para exigir un surtidor preferencial para recargar combustible, que es esencial para el desarrollo de su actividad comercial.

Aseguraron que las demoras que se registran es porque no se logra trabajar en forma coordinada con todas las instituciones.

Cerca de las 10, los taxistas interrumpieron el tránsito en el centro de la ciudad, con el objetivo de exigir ser recibidos por el intendente. El grupo logró su objetivo y en menos de una hora recibieron respuestas favorables.

El jefe comunal se comprometió a emitir una resolución para que los trabajadores del volante puedan contar con exclusividad, de lunes a lunes en todas las estaciones de servicio. Podrán comprar combustible de 6 a 10 y de 18 a 22 en sus carriles exclusivos.

Disturbios y agresión

Durante la manifestación que en un primer momento era pacífica, cuando los taxistas, remiseros, conductores de buses y minibuses se encontraban exigiendo la implementación de un carril exclusivo para cargar combustible, un joven intentó pasar por la zona de las 5 Bocas, ubicada en el centro de la ciudad. El grupo de manifestantes discutió con el joven y lo tiraron al piso.

Tras este episodio, el joven se retiró, pero volvió con su suegro y ambos fueron ferozmente agredidos por un grupo de personas.

Según el testimonio de Braian Da Silva, él intentó cruzar la manifestación y fue agredido. “Quise pasar por el corte con mí señora que está con hemorragia y no me dejaron. Me tiraron de la moto con ella y me golpearon”, afirmó el agredido.

Relacionado

Para evaluar el estado del puente, realizarán cortes intermitentes