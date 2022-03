Facundo Arana reveló que fue víctima de una terrible estafa

miércoles 09 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Facundo Arana no suele hacer pública su intimidad familiar. Sin embargo, en una de las últimas entrevistas que brindó, sorprendió al contar que fue víctima de una estafa. Invitado a Polino Auténtico, en Radio Mitre, se sometió al reportaje “Polinesco”, en el que los entrevistados tienen que responder lo más rápido posible diez preguntas personales. Una de ellas se la hizo Mariana Brey, quien le consultó qué cosas lo sacan de quicio.

“Me saca de quicio que me estafen”, contestó.

Intrigada, la periodista indagó y logró una fuerte revelación por parte del actor. “He sido estafado en mi buena ley pero gracias a Dios, de todo me recupero. Me invitaron a participar en un proyecto, vinieron, se sentaron y me dijeron cosas lindas, que estaba buenísimo y después era una empresa fantasma”, explicó. Acto seguido, la panelista le repreguntó: “¿Pusiste dinero y lo perdiste?”. “Sí puse plata, pero el dinero es lo de menos, el tema es el tiempo, la energía…”, respondió sincero. Luego, el conductor quiso saber qué tipo de emprendimiento era. “Había puesto un bar, pero fue tan poco importante, ocupa nada en mi vida, lo conté porque hablamos y saltó”, concluyó.

Días atrás, en entrevista con Infobae contó cómo la muerte de su mejor amigo marcó su vida y lo ayudó a escribir su libro. “Caly es uno de esos seres que no necesitó vivir 100 años para ser inmortal en la vida de quienes lo conocieron, que dejó una huella enorme, extraordinaria. Es el hijo de una compañera de colegio de mi mamá, y nos criamos juntos. Con él empezaron mis ganas de escribir, leyendo a los personajes de Robin Wood, devorándonos todas las historietas de Columba y Skorpio. Desde chico se perfilaba como un escritor maravilloso. También me llevó a estudiar teatro y terminé amando el teatro. Caly marcó mi vida”, alegó.