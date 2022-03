El Kun y la inseguridad por la que su familia decidió irse a un country

miércoles 09 de marzo de 2022 | 6:00hs.

En medio del escándalo por las polémicas declaraciones de Kun Agüero contra la vacuna del covid, el ex ftubolista sorprendió al revelar por qué ya no quiere vivir en Argentina.

“Si quieren que yo diga por qué mi familia fue a vivir a un barrio cerrado hace diez años es porque en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros. Yo por suerte tengo bastante contactos y me dijeron que estaban buscando a alguna de mis hermanas”, “Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos: ‘a mí me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto’. Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta”, cerró, contundente.