La calles de Posadas se llenaron de mujeres luchando por sus derechos

martes 08 de marzo de 2022 | 16:53hs.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el país como en casi todas las localidades de Misiones se realizaron -y se van a realizar en lo que resta del día- marchas y manifestaciones que tienen el objetivo de visibilizar las desigualdades y poner en relieve la urgente necesidad de deconstrucción de la sociedad, que en muchos aspectos sigue siendo patriarcal, violenta y machista.

Las organizadoras en Posadas del segundo paro feminista, cuya concentración fue a las 16 en el Mástil de avenida Mitre, destacaron las principales consignas, reclamos y reivindicaciones que motorizan la jornada. "Salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos, por nuestros deseos y por nuestras autonomías", coinciden. Igualdad salarial, aborto legal, además del fin de la violencia de género, entre los principales tópicos de la movilización.

Sobre la jornada en la que las mujeres coparon las calles para luchar por sus derechos, la antropóloga social e investigadora en materia de género, Lucía Fretes, explicó que "la no acción es una decisión política, no accionar es que todo siga igual, es estar del lado de lo que está pasando, del lado de la violencia, los femicidios, de la brutalidad. Es muy cruento. No hacer es más cómodo, pero te pone de un lado perverso".

"Cuando yo te digo 51 mujeres muertas, se me desgarra algo. Son dos meses, es una mujer cada 28 horas, o sea cómo vas a salir a la calle tranquila o cómo va tu hija a salir? Son esas cuestiones que son desgarradoras. Es lo último que nos pueden hacer y de ahí para abajo hasta el micromachismo, son cosas que se tienen que destruir", afirmó.

En esa línea, quien dirige la Licenciatura en Antropología Social en la Unam entendió que el hecho de que las mujeres sigan muriendo y se sigan sosteniendo un montón de violencias y microviolencias "hace que los movimientos necesiten ser visibles’", como los organizados durante esta jornada bajo la consigna del 8M.

Sin embargo, muchos deciden mantenerse al margen, en silencio, en rechazo incluso de estos movimientos que luchan por la igualdad. No es fácil deconstruirse, a pesar de entender que la violencia hacia cualquier ser no debería ser apañada por ningún sistema.

"Podemos cuestionar a estas mujeres que van a la calle, que enfrentan desde un lugar muy fuerte, con posiciones muy radicales, pero son tan radicales como las muertes que nos están sucediendo. Quiénes desde un lugar cómodo podemos decir: eso es muy radicalizado, bueno, pero entonces ¿qué cosas podemos hacer desde nuestro lugar?, ¿qué estamos haciendo con nuestra crianza?, ¿qué estamos haciendo con el día a día para que la situación de otras mujeres sea favorecida?, ¿qué mensaje damos con nuestro accionar?", analizó la antropóloga.

"La violencia es ejemplificadora", sostuvo además, recordando que "la sociedad marca cómo comportarnos, sigue sosteniendo que la mujer debe estar en la casa. Fijate que de los 51 femicidios del año, 30 fueron en la vía pública. Los femicidios en la vía pública están indicando: o te comportás, te centrás al modelo de mujer que quiere la sociedad, porque si no te matamos. Es mostrar hacia fuera ese poder que ejerce el varón sobre la mujer y de la misma manera, nos violenta a todas, porque nos está marcando: si te salís de las raya te va a pasar esto".



Como existe todo un aleccionamiento que tiene siglos y siglos de estructura arraigada, cuesta mucho empezar a decir basta e incluso desterrar a los violentos, dejar de apañarlos y permitirles que sigan con su vida como si nada hubiera pasado. De eso se tratan las acciones como la de hoy, un día que también debe ser de reflexión.

En Iguazú la movilización bajo las mismas consignas será a las 18 en la plaza San Martín, en Oberá se van a concentrar en el Centro Cívico. En otras ciudades, como en San Antonio, la marcha coincidió con el pedido de justicia por el doble femicidio cometido hace algunas semanas.