Puerto Iguazú: remiseros golpearon a dos personas en plena manifestación

martes 08 de marzo de 2022 | 15:58hs.

Está mañana, durante una manifestación que en un primer momento era pacífica y a partir de la cual los taxistas, remiseros, choferes de buses y minibuses exigieron la implementación de un carril exclusivo para cargar combustible, un joven intentó cruzar con su moto por el área denominada "cinco bocas" donde estaban reunidos los trabajadores -en pleno centro de Puerto Iguazú- cuando éstos lo frenaron y tiraron al piso. El joven se retiró pero volvió con su suegro, siendo fuertemente agredidos por segunda vez.

Según el testimonio de Braian Da Silva, intentó cruzar la manifestación por cuestiones de salud y fue golpeado: "Quise pasar por el corte con mí señora que estaba con hemorragia y no me dejaron. Me tiraron de la moto con ella y me golpearon", explicó.

Igualmente llevó a su señora al hospital y volvió a discutir con los que lo habían agredido pero esta vez acompañado de su suegro, fue allí que un grupo de casi 20 personas los rodeó y a golpes de puños y patadas lesionaron a ambos. Custodiados por una patrulla de efectivos de la comisaría Primera pudieron radicar la correspondiente denuncia.

Muchos comerciantes del área debieron intervenir para evitar una desgracia mayor. "Nos golpearon, tengo a mí señora enferma por lo que solo quería pasar, pero no me dejaron y me agarraron a golpes", recalcó Da Silva.