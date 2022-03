Vecinos autoconvocados de San Javier analizan medidas de fuerza ante constantes cortes de energía eléctrica

martes 08 de marzo de 2022 | 11:52hs.

Vecinos de San Javier se autoconvocaron a una asamblea vecinal en la plaza central de la localidad para tratar pasos y medidas a seguir por la gran pérdida económica que están sufriendo debido a los reiterados cortes en el servicio de electricidad. La asamblea se realizará a partir de las 20.

Al respecto de la convocatoria varios vecinos en diálogo con El Territorio aseguraron que es agotador lo que está pasando. En la jornada del lunes el corte se produjo a la mañana y no se resolvió hasta la noche. Ulises Giménez , comerciante , refirió "el tema de la luz acá en San Javier es un desastre, pagamos la luz más cara del mundo con un servicio tan deficiente que uno ya no sabe más que hacer, hay que hacer magia prácticamente para poder pagar las boletas y la mayor parte del tiempo no hay energía, es un desastre esto".

Fabio Epner, panadero y empresario hotelero local por parte expresó: "Estamos muy incómodos, muy desilusionados, esto no da para más, que triste es tener que llegar a buscar formas de protesta para que solucionen el grave problema eléctrico que estamos padeciendo. Definitivamente no podemos continuar de esta manera, esta convocatoria es entre vecinos, es apolítica, es la unión de un pueblo que está sufriendo y perdiendo mucho con el mal servicio eléctrico que tenemos, por eso nació de alguien la convocatoria a asamblea esta noche en la plaza 25 de Mayo local y decidir qué hacer y cada vez son más vecinos que se suman a asistir, se espera que de verdad la gente asista ya que esto no es político, es una realidad que no podemos aceptar más porque nos afecta a todos".

De esa misma manera las quejas se multiplican en todos los sectores de la comunidad. En 2016 la comunidad de San Javier realizó una protesta con cortes de ruta entre otras medidas por una situación similar.

En cuanto a la asamblea de esta noche la finalizaran con una caminata con velas encendidas.

Por otro lado y después de ser publicada la problemática en la edición de este lunes en este medio, desde su cuenta Twitter el intendente Matias Vilchez publicó: "Es nuestro deber hacernos eco de la voz del pueblo y por eso es que desde mañana la empresa Energía de Misiones responderá a los problemas de infraestructura en la línea 33 KV con el recambio de postes actuales por postes de cemento" y en un segundo twit expresó: "EMSA informa que esta semana se encontrará realizando mantenimiento preventivo en la línea 33kv, San Javier para el cual se llevarán a cabo 2 cortes del servicio, el servicio el jueves 10 y sábado 12 de marzo, de 6 de la mañana a 10 se cambiarán 18 postes".