Santa Ana: dolor por la muerte del joven en el Camping La Boca

martes 08 de marzo de 2022 | 8:46hs.

Era domingo por la tarde cuando un grupo de jóvenes que estaba acampando desde el sábado en el Balneario Camping La Boca, en Santa Ana decidieron jugar al fútbol, pese a que fueron advertidos por el guardavida y los encargados del lugar de que no traspasaran el boyado, uno de ellos, Brian Encina según declaraciones de testigos que estaban en el lugar, se adentró al río para buscar la pelota con la que estaban jugando.

"En la primera oportunidad le toqué el silbato varias veces pero no se si no escuchó porque no hizo caso a el llamado de atención para que no traspase los límites. En ese ínterin como vimos que seguían entrando al agua, se llamó a la policía para que charle con ellos, en el momento que llegó la policía y se disponía a recorrer el lugar hubo un alboroto y era porque Brian volvió a entrar al agua y desapareció”, contó el guardavida Hernán Gigena.

“Un joven que estaba en el lugar intentó rescatarlo pero casi se va con él chico que fue a buscar una pelota, el muchacho fue reanimado y derivado al Madariaga para mejor atención y por precaución, en tanto que Encina no pudo ser rescatado, es lamentable porque cuando uno trata de hacer cumplir el reglamento muchas personas se molestan y no se dan cuenta que nada más y nada menos estamos cuidando sus vidas", sentenció.

Asimismo se lamentó mucho lo ocurrido y es hora que la gente en general entienda que el “boyado no está de lujo sino para cuidarlos y para preservarlos".

Sin rastros del joven sobre la superficie, efectivos de Prefectura de Santa Ana lo buscaron hasta cerca de las 20 del domingo cuando entró la noche. El lunes a primera hora se retomó la búsqueda con buzos tácticos y un trabajo en conjunto con la policía de la provincia de Misiones dependiente de la URXIII. Comenzaron a realizar un rastrillado de la zona y pasadas las 8.30 del lunes hallaron el cuerpo sin vida de Salinas quien fue entregado a sus familiares para velatorio e inhumación.

Desde la familia, una tía del joven de 21 años, Graciela E., entre llantos imparables dijo a este medio "él era muy noble, no sé qué paso, tampoco es ya momento de buscar eso, era muy amoroso, de abrazar mucho, de luchar mucho, el año pasado terminó la secundaria, estaba trabajando, pero también haciendo los trámites para ingresar a la policía o servicio penitenciario, pero tampoco va a solucionar nada ahora saber" indicó muy angustiada la mujer.

Brian era el segundo hijo de la familia Encina de Santa Ana, cuyo padre es un reconocido y muy querido enfermero local quien es apreciado por su gran trabajo en la salud pública y también solidaridad con los vecinos que lo necesitan.