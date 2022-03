Incendios en Corrientes: “Hoy dependemos de la naturaleza, necesitamos lluvias”

martes 08 de marzo de 2022 | 8:24hs.

Lo dijo el jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni. Sobre la situación en la que se encuentra la provincia respecto a los focos de incendio, destacó que ya no quedan bomberos foráneos, y se trabaja con bomberos y fuerzas de seguridad de Corrientes.

“Venimos en una época un poco más tranquila. Hubo precipitaciones en el sector sur de la provincia, lo que ha traído un poco de calma a la gran cantidad de incendios que teníamos. Hoy por hoy tenemos un solo foco, y lo estamos controlando y observando con el jefe de San Luis del Palmar, el cual se estuvo operando con un avión hidrante el día sábado, se lo controló pero sigue activo todavía, pero ya va quemando en retroceso en lo que es la parte del campo. Eso sería lo más controlado en el día de hoy”, expresó Bertoni en una emisora local.

En este sentido, dijo que quedaron únicamente los bomberos de la provincia de Corrientes, “con los cuales estamos trabajando, como antes: donde está el foco se avisa, se concentra, y se pide ayuda a los demás cuarteles si hace falta. Es un trabajo coordinado como antes, porque no hay tantos focos activos y tenemos cobertura con los bomberos locales de cada jurisdicción. Además sigue operando el avión (hidrante) de Cañada Quiróz (Corrientes), con el cual estamos combatiendo en la zona más cercana”.

Si bien no hay denuncia de quemas intencionales, Bertoni dijo que siguen chequeando “con la Policía de Corrientes, PRIAR (Personal Policial de la División Policía Rural e Islas y Ambiental Rural), el equipo correntino, digamos, enfocados hoy en terminar con estos focos que nos siguen teniendo preocupados”.

Dijo que no hay una zona “más complicada” o “más propensa” que otra a los incendios, y que lo que les preocupa por ahora es combatir el fuego en San Luis del Palmar, que “estaba escondido en un estero y el viento lo sacó al campo. Pero es solamente campo, y no hay riesgo de viviendas. El otro foco que se combatió, que también estaba en un estero y salió a los campos es en la zona de Mburucuyá. En ese incendio trabajó Saladas, Mburucuyá, el avión hidrante que teníamos, y con eso se sofocó el día viernes. Continuamos con el monitoreo lo que es zona San Luis del Palmar por el momento”.

Puntualizó que en paraje Galarza también hay focos, pero son menores, se los combate con normalidad. “Nosotros hoy por hoy tenemos las miradas puestas en San Luis del Palmar, y el monitoreo permanente porque sabemos que pueden reactivarse por el calor que está haciendo y los vientos”.

“Lamentablemente hoy dependemos de la naturaleza. En este caso estamos pidiendo por favor la lluvia. En la zona de Loma de Vallejos, Caa Catí, Mburucuyá, San Luis, Itatí, no ha llovido casi nada. Si llovió en la zona del sur, que también era caliente, y esa precipitación alcanzó para calmarlo. Hoy hemos puesto en esas localidades el monitoreo por el solo hecho de que no hay precipitaciones, no hubo”, remarcó.