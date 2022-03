Declaró la pareja del hombre atacado a pedradas en su casa

martes 08 de marzo de 2022 | 8:11hs.

Pasaron 15 días del ataque a pedradas que sufrió Juan Blanco (45) en Jardín América a manos de tres jóvenes cuando salió de su casa para abrir el portón (en la madrugada del 20 de febrero) para que ingresara su esposa, Sandra Sanger, quien había salido un rato antes para buscar a una de las hijas de una fiesta de 15.

Si bien la víctima recibió el alta médica, debe continuar con su recuperación, en tanto la causa tuvo novedades. Ayer se conoció que dos de los acusados mayores de edad fueron imputados por “lesiones graves”. Tienen 19 y 20 años y decidieron abstenerse de declarar en la instancia indagatoria ante el titular del Juzgado de Instrucción Dos, Roberto Sena, en tanto que el tercer implicado, por ser menor de edad fue entregado a sus padres.

En la víspera también declaró en calidad de testigo Sandra, la esposa de la víctima y tras salir de la sede judicial dijo “conté lo sucedido desde que fui a buscar a nuestra hija hasta el retorno a casa y luego cuando derivaron a mi marido al Hospital Madariaga de Posadas, donde lo operaron”.

Declaró como testigo

“Me preguntaron si conozco a los agresores y la verdad es que no, a ninguno, por nombres y apellidos no lo sé tampoco, supe que dos de ellos están detenidos y también me enteré que tienen abogados. Nosotros ni siquiera nos ocupamos de ese tema por lo que no sé cómo seguirá”, añadió.

Con respecto a la salud de Juan, la esposa describió. “Él mejora despacito, aunque es un tiempo largo que le va a tocar rehabilitarse por completo porque quedó como un bebé de ocho meses, por lo que es un proceso. Hay momentos como que parece que tiene autismo, porque está callado, si se le habla responde pero no con fluidez”, y además acotó: “Yo quiero la recuperación completa del esposo que tenía antes del 20 de febrero, ese hombre guapo, bueno, alegre, sonriente y activo”.

“Que hagan un clic”

Al referirse a los tres jóvenes que dañaron físicamente a Juan tirándole piedras, Sandra precisó: “Si bien tenemos nuestra justicia terrenal creo plenamente en la justicia divina, por lo que Dios pondrá cada cosa en su lugar”.

En esa línea agregó: “No le deseo el mal a nadie, debe ser horrible estar en un calabozo mucho tiempo y ¿qué justicia habría si ellos están tras las rejas y mi esposo no queda bien?, ¿de qué me serviría?, por lo que yo deseo de que ellos hagan un clic y sepan que actuaron de manera indebida y que les sirva de lección de no volver a hacer algo así”.