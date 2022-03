Comienza el debate por el transfemicidio de Evelyn Rojas

martes 08 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Hoy comenzará el debate oral por el crimen de Evelyn Rojas, la mujer trans de 26 años que fue brutalmente asesinada en octubre de 2016 en Posadas. Por el hecho, quien era su pareja, Ramón Da Silva (29), será juzgado por “femicidio agravado por la relación de pareja preexistente” y podría recibir una condena de prisión perpetua.



Después de casi seis años del hecho, a las 8, en el Tribunal Penal Uno de la Capital, comenzará la primera audiencia del juicio que continuará el 9, 10, 11 y se prevé que el 15 de marzo los jueces dicten sentencia.



Es así que la querella espera que, por primera vez en Misiones, se juzgue a un hombre por el asesinato de una mujer trans bajo la carátula de transfemicidio.



El crimen, en tanto, fue registrado en la tarde del 27 de octubre de 2016, cuando Evelyn fue hallada sin vida dentro de una fosa en una estación de servicio abandonada, ubicada en la intersección de la avenida Uruguay y Buchardo de la capital provincial, luego de ser asesinada a golpes.



En relación a ello, Da Silva, quien era su pareja en ese momento, fue el único apuntado por el asesinato en tanto que un testigo clave aseguró haberlo visto con la joven la noche anterior.



En este contexto, Da Silva llega al banquillo imputado por “la presunta comisión del delito homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, luego de que el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, desestimara el pedido de la querella de que se tenga en cuenta el calificante “odio a la identidad de género” contemplado en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal Argentino, entendiendo que se trataba de un transfemicidio .



La causa fue elevada a juicio en abril de 2020 y, de esta forma, el magistrado sí avaló la calificación de femicidio solicitada por la fiscal Adriana Herbociani en su requerimiento.



El triunvirato de jueces estará integrado por el magistrado Ángel Dejesús Cardozo, Viviana Cukla y como subrogante actuará la jueza Correccional y de Menores Uno Marcela Alejandra Leiva.



Marca un precedente

La defensa del acusado buscó evitar que el hecho se encuadre en un caso de transfemicidio - crimen de odio impulsado por la querella- o femicidio, solicitado por la fiscalía.



En la apelación a la elevación a juicio consideró que para que el crimen encuadre en la figura femicidio la víctima debe tener genitales femeninos, agregando que no existen elementos en el expediente que dan cuenta de que Evelyn se autopercibía como mujer, debido a que había renovado su documento hacía poco tiempo y no eligió cambiarse el nombre y el sexo como lo amparaba su derecho.



En su fallo, el juez rechazó este planteo diciendo tajantemente que “lo cierto es que la víctima se autopercibía como mujer y ello surge palmariamente de los testimonios obrantes en autos citados precedentemente, vistiendo como tal y se desenvolvió como mujer.



Todos los testigos mencionan que Evelyn era una mujer transexual, se vestía y actuaba como mujer. Entonces, a mi criterio, estos son indicadores inequívocos de la autopercepción de Evelyn: se sentía mujer”.



Respecto del agravante de odio el juez Verón consignó en su fallo que en estos casos el homicida debe estar motivado por odio o aversión a algunas de las circunstancias mencionadas en el código: la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de la identidad.



“Sentado ello, considero que en estos obrados no se acreditó que el imputado Da Silva haya dado muerte a Evelyn por odio a su condición de transexual, véase que conforme a los testimonios brindados en autos, entre la víctima y el victimario existía una relación sentimental, ciertamente estable, pernoctando -algunas veces- el imputado en la casa de Evelyn o de ésta en la ex estación de servicios, lugar de residencia ocasional del imputado y del hecho en investigación”, argumentó el magistrado.



También hizo referencia a la ley de identidad de género que describe como “una vivencia interna e individual del género como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.



Brutal golpiza

La joven fue hallada con evidentes signos de violencia en el rostro, totalmente desfigurada.



En tanto que la autopsia determinó que Evelyn murió a causa de un “traumatismo de cráneo gravísimo, con fractura de base de cráneo, concomitantemente, policontusiones múltiples, con excoriaciones y hematomas, en instancia vital, con traumatismos maxilofacial severo”.



En cuando al sindicado asesino, el 31 de octubre de ese año fue atrapado en la Terminal de Ómnibus de San Vicente, a 190 kilómetros de la capital. Según trascendió, el hombre había estado hablando en voz alta y los testigos del lugar manifestaron que oyeron cómo se atribuía el asesinato.



Últimas horas

Evelyn Rojas era trabajadora sexual, tenía domicilio en Fátima pero se encontraba en situación de calle y dormía muchas veces en la estación de servicio abandonada. Fue una conocida quien había ido a buscarla para llevarle comida y, desde lejos, la vio yaciente en el lugar.



Ignacia Galeano, de 50 años en ese momento, desde entonces se convirtió en una pieza clave para la pesquisa, no solamente por ser la primera en tomar contacto con la escena, sino que también había estado con ella horas antes.



La noche anterior la mujer encontró a Evelyn en la esquina donde habitualmente trabajaba -a una cuadra de la estación- bebiendo. “Le saqué ese vino y en eso llegó la pareja y trajo otro vino. Le dije: ‘Para qué traés eso si ella no aguanta más, no aguanta tomar más’’’, relató la mujer en vísperas del hecho a El Territorio. “Entonces él le levantó al hombro y le trajo para acá (por la estación abandonada). Yo miré, vigilé y entró acá”, agregó.



Da Silva pasó a ser de inmediato el único sospechoso del caso pero encontrarlo se volvió una tarea difícil para la Policía de Misiones, debido a que no tenía lugar fijo de residencia, usaba varios apodos -Junior, Ramoncito o Polaquito- y no tenía conocidos.



Los pesquisas reconstruyeron que ambos vivían allí y que el acusado se presentaba como una especie de sereno del lugar.