Si no aparecen nuevas variantes en 6 meses, auguran fin de la pandemia

El descenso de la curva epidemiológica se acentúa marcando nuevos récords. El domingo, con 2.274 contagios, se registró la cifra más baja en casi tres meses a nivel país y en Misiones la tendencia se replica, dado que el mismo día se registraron sólo dos positivos de Covid-19. La ocupación en las unidades de terapia intensiva (UTI) acompaña la baja de casos. Según el informe ‘Estado de situación de enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria 2022’, la provincia mantiene un 41% de saturación en UTI. De un total de 207 camas, hay 86 ocupadas, de las cuales sólo 30 son por coronavirus.



¿Qué momento de la pandemia representa el escenario descripto en números oficiales? “Estamos en un momento de calma; si en seis meses y hasta un año no aparece una nueva variante podemos decir que estamos frente al fin de la pandemia”, arriesgó, a modo de pronóstico, el infectólogo Tomás Orduna, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires e integrante del comité de expertos que asesora al gobierno nacional por la situación epidemiológica.



Consideró una cuestión “lógica y aceptable” la baja en los testeos siempre y cuando se continúe el monitoreo. Insistió en la vacunación y los refuerzos y aseguró que todavía resta por definir la periodicidad en la vacunación.



Consultado por El Territorio sobre qué parámetros se tienen que cumplir para que este virus, Sars-Cov-2, sea uno de los tantos en el panel de enfermedades respiratorias y sólo sea objeto de monitoreo, señaló: “Arriesgaría a que, en el plazo de por lo menos los próximos seis meses, entre seis meses y el año no aparezca una nueva variante. Si no aparece una nueva variante con fuerza epidémica como fue la última, Ómicron, y lo fueron anteriormente Delta, Gamma, Alfa, y continuamos vacunando y con un gran porcentaje de la población que ha tenido infección natural o producto de la vacunación ya tiene una buena respuesta, potencialmente, seguirá circulando Ómicron”.



“Ómicron es la única que numéricamente está afectando al mundo y de a poco irá extinguiéndose, pero no de manera definitiva. Seguirá circulando como pueden circular otros virus, como el sincicial respiratorio, los parainfluenza, los influenza, pero siempre vigilando que no tengamos la mala suerte mundial de la aparición de una variante que tenga fuerza pandémica producto de la gran cantidad de mutaciones como pasó con Ómicron”, explicó el miembro de la Sadi.



“Parecería que hay un decrecimiento, por lo menos en los grandes epicentros que han sido América y Europa. De alguna manera acompañamos a lo que comenzó antes en Sudáfrica, donde se originó Ómicron y vimos cómo, en alrededor de dos meses y medio, todo fue en camino hacia la defervescencia y entrar en una etapa donde la pandemia continúa, pero en números que nos hablan de alguna manera de una etapa de cierta tranquilidad”, refirió Orduna.



“En el modelo sudafricano, probablemente, porque la infección tomó a tanta población que prácticamente se generó una suerte de vacunación natural con Ómicron, porque la vacunación como tal en Sudáfrica no superaba el 20% cuando se produce la llegada de Ómicron, después, en dos meses o poco más, esa defervescencia tan poderosa y esa caída de infecciones. En Sudáfrica el modelo no fue por vacuna. En nuestro modelo americano y, sobre todo, con epicentro en nuestro país, llegó Ómicron. Obviamente, iba a hacer impacto porque sabemos que las vacunas no evitan totalmente la infección. Lo que sí evitan fuertemente es que tengamos cuadros graves o mortales y eso lo hemos visto con la ola más importante desde el punto de vista numérico, pero con muchas menos muertes que en las primeras dos olas”, comparó el infectológo.



“En nuestro país no sólo hubo mucha tasa de infección sino que también eso venía en paralelo con mucha vacunación y en esa combinación, en aproximadamente dos meses, poco más, similar en el tiempo de Sudáfrica, vino la gran defervescencia que ya comenzó a notarse a fines de enero y fue muy manifiesta durante todo febrero y hasta el momento”.



“Estamos en un momento de calma, pero donde no debemos bajar los brazos, y por el momento seguiremos haciendo énfasis en el uso adecuado de las medidas que venimos pregonando. Uso de los barbijos, lavado de manos, tomar distancia, lo más fuertemente posible, sobre todo en el interactuar con personas de otros núcleos sociales, burbujas y demás”, insistió.



Asimismo, hizo especial hincapié en completar esquemas de vacunación. “La pandemia como tal continúa con índices bajísimos y, mientras tanto, tenemos que seguir abocándonos y poniendo el foco en completar todos los esquemas vacunales desde los 3 años en adelante para cada uno de los habitantes que están en condiciones de ser vacunados, aquellos que requieren de refuerzos, los que tienen que completar sus esquemas de segundas, terceras dosis y, fundamentalmente también todos aquellos que todavía no se han dado siquiera la primera. Ahí debe estar concentrado nuestro esfuerzo y, por supuesto, la vigilancia epidemiológica”.

Perfil

Tomás Orduna

médico infectólogo (M.N. 61.528), jefe del servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, de la ciudad de Buenos Aires, que integra el consejode asesores del presidente Alberto Fernández. Visitó Misiones en varias oportunidades: en 2005 y2006 por los casos de leishmaniasis visceral, y también estuvo dictando talleres, capacitaciones y trabajando con el equipo del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) en Puerto Iguazú.

Aunque se testee menos, siempre habrá lugares centinela

El pico de casos provocado por la variante Ómicron en el mundo finalmente comenzó a ceder, pero ante la flexibilización de las restricciones en muchos países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que la pandemia de coronavirus “no terminó” e, incluso, pidió más apoyo para combatirla.



Si bien especialistas insisten en que no terminó la pandemia, en la actualidad hay determinadas medidas de control que se van modificando, como por ejemplo los testeos. En Misiones, sólo se realizan de lunes a viernes.



Consultado sobre esta cuestión, el infectólogo Tomás Orduna sostuvo a El Territorio: “El muestrario lo tenemos todos los días. En nuestro hospital -Muñiz- nos pasa, hemos pasado de haber llegado a más de 700 testeos por día y ahora estamos en términos que no superan, en las últimas dos semanas, los 100 casos por día. Pero todo eso nos sigue dando mucha información aunque el porcentaje de positividad oscila entre el 2 y el 6%. O sea que se hacen 100 testeos para rescatar en promedio 4%, 5%”.



“También tenemos que considerar que esto lo seguiremos haciendo en algún momento de restringidad quizás aún más, pero siempre va a haber lugares centinela, como ocurre con la gripe, que hay lugares centinela para monitorear cuál es la variante de gripe que está circulando”, explicó Orduna.



“Por ejemplo, ahora sabemos que tenemos una transmisión que se ha adelantado a la temporada otoño-invernal y básicamente corresponde a H3N2 de influenza. Esto lo sabemos porque muchos pacientes que estaban dando negativo para Covid se los tamiza para el panel de otros virus respiratorios y así es como hemos sabido en los últimos 30 días que tenemos esta circulación, generó un alerta epidemiológico del Ministerio de Salud que había una circulación en nuestro país anticipada de H3N2 de influenza. Las unidades centinelas de Covid van a seguir existiendo mucho tiempo”, sostuvo el infectólogo.