Recomiendan cuarta dosis en población de riesgo

martes 08 de marzo de 2022 | 6:04hs.

En este mes se empezará a aplicar una cuarta dosis sólo en las personas que han recibido la dosis adicional, según el plan estratégico de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación.



En ese sentido, desde el gobierno de Misiones aseguraron que este mes comenzará la aplicación de la cuarta dosis, en tanto desde la cartera sanitaria local todavía no oficializaron la convocatoria teniendo en cuenta la cantidad de personas que aun están con esquema incompleto de vacunación.



¿Cuán importante y viable sería la aplicación de una cuarta dosis? consultó El Territorio al infectólogo Tomás Orduna. “Eso es parte de lo que se está trabajando en el mundo entero porque ha habido, de alguna manera, ideas antagónicas. Sí, parecería que va habiendo más coincidencias en una cuarta dosis para todos los que tienen algún tipo de inmunocompromiso, pero en principio no aceleradamente para el resto de la población sana. Todavía tenemos en la futurología el saber si nos vacunaremos una vez por año o cada 5 años. Aún en esta situación cada cuánto habrá vacunas de refuerzo y si ya las instalaremos o no en el calendario vacunal y hasta cuándo”



“Creo que es parte de lo que viene, un poco más tranquilos ahora, siempre y cuando no aparezca una nueva variante para poder analizar con menos premura que lo que fue estar siempre corriendo por tener que dar respuesta a cada una de las variantes y de las olas. Con suerte podremos tener un poco más de tranquilidad para un análisis meduloso. Por otro lado, los vacunatorios de las seis zonas sanitarias de Misiones cuentan con la vacuna Pzifer pediátrica para niños de 3 a 11 años. La semana pasada, la provincia recibió un lote de 14.500 dosis.