Fuerte tormenta de humo sobre Ituzaingó y chaparrones en Misiones

martes 08 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Alrededor de las 17 de ayer un fuerte viento de humo y cenizas se esparció por toda la ciudad de Ituzaingó, de a ratos dejando oscura la ciudad. La misma situación ya se había vivido días atrás cuando los incendios se daban con mayor intensidad que en estos días.



Esta tarde, cuando comenzó el viento se pudo ver como en cuestión de segundos se oscureció el cielo, y además del humo que hacía casi imposible respirar caían las cenizas productos de los incendios.



Hoy en día la zona más complicada por la coyuntura ambiental es el norte correntino. Se puede nombrar a Cañada Toro, en San Luis del Palmar, donde los bomberos se encuentran sofocando un foco activo y existe un difícil acceso. En contraste a ello, en la zona sur llovió en Esquina, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Monte Caseros y Sauce. Por la tarde se registraban algunos focos en la zona de San Miguel y Villa Olivari cercanos a Ituzaingó.



Asimismo, ayer por la mañana, el gobernador Gustavo Valdés entregó un tercer subsidio a asociaciones de Bomberos Voluntarios de 37 localidades de Corrientes, alcanzando en su totalidad entre todas las cuotas los 101 millones de pesos provenientes de los recursos públicos. Allí, respecto del escenario actual, el primer mandatario reiteró el pedido de que “bajo ninguna circunstancia se debe prender fuego”, ya que “la situación de los incendios no está terminada”.



“Tenemos que salir de esta situación de seca, donde estamos 5 grados por encima de lo habitual para este mes de marzo”, continuó el titular del Poder Ejecutivo provincial, a la vez que enfáticamente solicitó a la población que no inicien fuego. “Bajo ninguna circunstancia deben prender fuego y la Justicia también se tiene que ocupar”, señaló.



Situación en Misiones

Chaparrones y fuertes ráfagas se vivieron ayer por la tarde en Posadas y varios municipios de la zona Sur de Misiones como Apóstoles y Concepción de la Sierra. En el caso de la Capital de la Yerba Mate, el domingo hubo un temporal que provocó caída de árboles y postes.



En horas de la tarde de ayer, desde la Oficina de Prevención de Desastres Naturales de la Municipalidad de Posadas (Opad) advirtieron: “Se observan ecos de precipitación por toda la región que corresponden a chaparrones”.



Las ráfagas fueron de 62 kilómetros por hora y alcanzaron a derribar árboles en pleno centro posadeño además de otros puntos de la ciudad; incluso hubo destrozo de autos.



Desde el area de Protección Civil señalaron que el principal reclamo fue por corte de energía eléctrica y que no hubo heridos. Asimismo, las leves lluvias provocaron una drástica baja en la temperatura: de 38° a las 17.30 a 23° desde las 18.30. También se registraron precipitaciones en la zona de Puerto Rico y Capioví, con algo de viento. Además, en San Javier desde horas de la mañana de ayer el municipio estuvo sin luz porque según informaron desde Energía Misiones se cayeron dos postes de luz sobre la ruta 4.

Ola de calor hasta mañana en Misiones

Hasta mañana continuará la ola de calor en la región debido al incremento en las temperaturas mínimas y máximas. Mientras que hoy se espera que un frente frío genere chaparrones y actividad eléctrica en horas de la tarde, según Alerta Temprana. En este marco, es aconsejable tomar los recaudos pertinentes para eludir o paliar los golpes de calor y evitar la insolación. Por ello, el Ministerio de Salud Pública aconsejó evitar exponerse a los rayos del sol entre las 11 y las 17.



Los síntomas más alarmantes de un golpe de calor son dolor de cabeza, debilidad muscular o calambres, náuseas y vómitos.