Acción por más igualdad

martes 08 de marzo de 2022 | 5:00hs.

Desde la comodidad de una casa, eligiendo qué comer, qué leer, con quién estar, cómo estudiar, comprar, maternar, dónde trabajar, parece fácil quedarse del lado del statu quo. ¿Qué más podemos querer las mujeres? ¿Por qué querríamos parecernos a los hombres?, arguyen. Los géneros se construyen como la identidad, postulan los especialistas y si bien cada cual puede elegir qué ropa llevar o cómo definirse, la igualdad no está garantizada desde el momento en que salimos a la calle. 51 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año. Hecho innegable y desgarrador. Si le preguntás a una hermana, una madre, una tía, una abuela, una vecina, una hija, una compañera de trabajo, una transeúnte al pasar, seguramente todas afirmarán que alguna vez temieron por su vida estando solas en la calle.



Por eso, ‘‘la no acción es una decisión política, no accionar es que todo siga igual, es estar del lado de lo que está pasando, del lado de la violencia, los femicidios, de la brutalidad. Es muy cruento. No hacer es más cómodo, pero te pone de un lado perverso’’, consideró Lucía Fretes, antropóloga social e investigadora en materia de género.



‘‘Cuando yo te digo 51 mujeres muertas, se me desgarra algo. Son dos meses, es una mujer cada 28 horas, o sea cómo vas a salir a la calle tranquila o cómo va tu hija a salir? Son esas cuestiones que son desgarradoras. Es lo último que nos pueden hacer y de ahí para abajo hasta el micromachismo, son cosas que se tienen que destruir’’, afirmó.



En esa línea, quien dirige la Licenciatura en Antropología Social en la Unam entendió que el hecho de que las mujeres sigan muriendo y sigamos sosteniendo un montón de violencias y microviolencias ‘‘hace que los movimientos necesiten ser visibles’’.



Sin embargo, muchos deciden mantenerse al margen, en silencio, en rechazo incluso de estos movimientos que luchan por la igualdad. No es fácil deconstruirse, a pesar de entender que la violencia hacia cualquier ser no debería ser apañada por ningún sistema.



“Podemos cuestionar a estas mujeres que van a la calle, que enfrentan desde un lugar muy fuerte, con posiciones muy radicales, pero son tan radicales como las muertes que nos están sucediendo. Quiénes desde un lugar cómodo podemos decir: eso es muy radicalizado, bueno, pero entonces ¿qué cosas podemos hacer desde nuestro lugar?, ¿qué estamos haciendo con nuestra crianza?, ¿qué estamos haciendo con el día a día para que la situación de otras mujeres sea favorecida?, ¿qué mensaje damos con nuestro accionar?”.



Desde el lugar en que nos encontremos, podemos generar transformaciones, por eso más que nunca en estas semanas las redes y los debates se enardecieron en torno a qué prácticas, chistes, acciones avalamos para que un grupo de seis varones ‘educados’ decidan imponer su violencia contra una joven vulnerable de manera organizada, racional y hasta cantando tranquilamente en una vereda a plena luz del día.



“La violencia es ejemplificadora”, sostuvo Fretes recordando que la sociedad nos marca cómo comportarnos, sigue sosteniendo que la mujer debe estar en la casa. ‘’Fijate que de los 51 femicidios del año, 30 fueron en la vía pública. Los femicidios en la vía pública están indicando: o te comportás, te centrás al modelo de mujer que quiere la sociedad, porque si no te matamos. Es mostrar hacia fuera ese poder que ejerce el varón sobre la mujer y de la misma manera, nos violenta a todas, porque nos está marcando: si te salís de las raya te va a pasar esto’’.



Como existe todo un aleccionamiento que tiene siglos y siglos de estructura arraigada, cuesta mucho empezar a decir basta e incluso desterrar a los violentos, dejar de apañarlos y permitirles que sigan con su vida como si nada hubiera pasado.



En este sentido, Fretes recordó también lo fundamental de cumplir con las leyes que ya reglamentaron derechos adquiridos. La ESI, por ejemplo, en vigencia desde hace 16 años es un eslabón clave para construir relaciones sanas y equitativas. Los docentes están amparados por la ley para dar los contenidos e incluso para los padres es una herramienta esclarecedora, pero hoy son los más chicos los que exigen tener acceso a la educación real, sin disfrazarla bajo modelo biologista o ‘educación para el amor’, que de amor poco tiene.



‘‘Somos quienes somos por la lucha feminista’’, destacó Fretes al recordar que de otra manera las mujeres no estaríamos votando, tenemos menos horas laborales, podemos criar a nuestros hijos, tener licencia por maternidad, voz en los lugares públicos. Pero al mirar los horrores del pasado desde la comodidad, nos olvidamos que la paridad tiene que llegar a todos los ámbitos, en especial el de las relaciones.



En definitiva, hoy 8 de marzo, se recuerda todas las luchas, la lucha. Los derechos ganados sí, pero también las vidas que se siguen perdiendo.



“Se busca desde 1977 en este día particular, la visibilidad de la igualdad de los derechos. No es un día como para llevar una flor a una mujer, es un día como para acompañar la carga, acompañar este proceso de autoconocimiento, de generación de derechos, de búsqueda de igualdad que todavía estamos muy muy lejos de conseguir’’, consideró la magíster.



En particular, como cada año hay un lema universal, en este Día Internacional de la Mujer la ONU designó “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”. De esa manera reconoce ‘‘la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas’’.



Pequeñas acciones día a día, observarnos y reconocer qué podemos cambiar para mejorar, para subir un peldaño en la educación de la igualdad nos hará crecer como sociedad sana. La equidad sostenible como base, desterrando los abusos de todo tipo, no es parte del statu quo. La necesidad de que los derechos deben ser iguales para todos, sigue latente en pie de lucha.

Para agendar

Movilización

Paro internacional de mujeres bajo la consigna “Luchamos por nuestros derechos, contra el ajuste y el FMI”. En Posadas la concentración es a las 16 en el Mástil. En Iguazú a las 18 en la plaza San Martín. La Provincia decretó el asueto de toda la administración pública mientras que las empresas tienen políticas particulares. Los bancos trabajan normalmente.