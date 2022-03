Marcha por justicia para Pablo y su amigo Daniel: “Que el culpable pague”

martes 08 de marzo de 2022 | 6:03hs.

La repentina muerte de Pablo Fermín Galeano (23) generó mucha conmoción en Eldorado, no sólo por lo que fue como persona, sino por cómo le arrebataron la vida cuando iba hacia su trabajo y porque en el mismo momento el que lo hizo también dejó al borde de la muerte a su amigo, Daniel David Díaz (22). Circulaban en una moto y en plena avenida San Martín fueron chocados de frente por una camioneta cuyo conductor se cruzó de carril y escapó de la escena privándolos de una primera asistencia.



Sucedió el lunes 28 de febrero, minutos después de las 6 de la mañana y el prófugo, que fue identificado como Sergio Alejandro Machado (35), se entregó poco más de 24 horas después por lo que judicialmente fue imputado por los delitos de “homicidio y lesiones graves culposas agravadas” y se ordenó su permanencia en prisión.



La víctima mortal era padre primerizo -su hija tiene cinco meses- trabajaba en un aserradero y aquella mañana iba junto a Díaz, su amigo desde la adolescencia, para una entrevista laboral.



Díaz tenía muchas chances de tener un empleo formal en la misma empresa, pero terminó con lesiones graves en el hospital de la localidad, donde hasta ahora permanece internado. Cuando le contaron sobre la muerte de su amigo, lloró mucho.



Hoy se angustia al igual que su familia. Tiene para varios meses de recuperación y es posible que a futuro aparezcan secuelas.



Mientras tanto, afuera del nosocomio y motivados por la búsqueda de justicia, además del deseo de visibilizar el caso para que no termine impune como tantos otros sin resolución judicial, las familias se movilizan, investigan por sus propios medios y esta mañana van a realizar una marcha para exigir a las autoridades un castigo para el responsable.



“Es feo lo que pasó, estamos todos angustiados, no es fácil continuar después de esto. Tengo un dolor inmenso, trato de no entrar en depresión y entiendo que no puedo quedarme callada porque tiene que haber justicia, es la única manera de que mi hermano descanse en paz”, manifestó Soledad Escobar, hermana de Pablo, en diálogo con El Territorio.



La joven lamentó que “muchos casos parecidos quedaron impunes, sin respuestas, pero como familia decidimos luchar porque si bien, es cierto, mi hermano no va a volver a la vida, necesitamos que esta investigación avance y que el culpable pague en la prisión por lo que hizo”.



“Pablo era el único hermano varón, trabajador, honesto, amaba a su familia, a su pequeña hija que tiene cinco meses recién. Es una pérdida muy grande para todos. Una gran persona murió en manos de un irresponsable y creo que la comunidad entiende eso, por eso sentimos el acompañamiento de la gente de Eldorado”, añadió Soledad.



Y en esa línea analizó que “no fue un accidente, este hombre se cruzó de carril, circuló a contramano, los chocó de frente y no se dignó a parar, se dio a la fuga y eso es abandono de persona. Se presentó después de 24 horas cuando ya era imposible hacerle un examen de alcoholemia para confirmar que estaba borracho”.



En un bar y en el boliche

Paralelo a la investigación policial y judicial en marcha, Soledad reveló que iniciaron una pesquisa con familiares y amigos con el objetivo de obtener indicios que lleven a confirmar o descartar las versiones relacionadas al acusado, sobre que habría sido visto consumiendo bebidas alcohólicas horas antes del atropellamiento fatal, primero en un bar y luego en un conocido boliche de la ciudad.



“Lo vieron esa noche y parte de la madrugada en un bar del kilómetro 10, tomando bebidas alcohólicas, después lo vieron en un conocido boliche y finalmente también dando vueltas con la camioneta, súper alcoholizado”, lamentó la joven, quien añadió que en función de eso “estamos tratando de reconstruir su itinerario a partir de los lugares por donde estuvo, buscando registros en las cámaras de seguridad y charlando con testigos. Notamos mucho interés de la comunidad”.



Cabe mencionar que al momento de su declaración indagatoria, Machado, empleado de una maderera de la localidad, se justificó diciendo que padece una enfermedad por la cual está bajo tratamiento.



Dijo ante el magistrado que tiene un tumor en la cabeza y tal condición médica le provoca la pérdida momentánea de la conciencia, algo que habría ocurrido al momento de impactar contra la motocicleta en la que Galeano iba como acompañante y Díaz de chofer.



Sostuvo que no recordaba nada relacionado a lo sucedido y que luego de llegar a su casa y notar lo que había pasado en razón de que la parte frontal izquierda de la camioneta estaba absolutamente destrozada, decidió presentarse en la comisaría junto a un abogado. Desde entonces está privado de la libertad.

La Toyota Hilux involucrada fue secuestrada por decisión judicial. Foto: Policía de Misiones

Movilización en Eldorado

Esta mañana harán una marcha para pedir justicia. La concentración será a las 8 en la Plaza del Colono situada en el kilómetro 6 y caminarán hasta la sede del Juzgado de Instrucción Dos, en el kilómetro 9.



“Intensificamos el pedido de justicia por la muerte de mi hermano y por su amigo, que fue internado en grave estado aunque está recuperándose de las lesiones que tiene”, reiteró Soledad y pidió nuevamente “que el sujeto que los atropelló con la camioneta tenga la condena que merece”.

El sobreviviente “se está recuperando”

Si bien ambos motociclistas llevaban cascos, no evitó que sufrieran lesiones graves llevándose la peor parte Pablo Galeano. El médico policial dictaminó que murió a causa de traumatismo cerrado en tórax y abdomen, fractura de costillas del lado izquierdo y sufrió un shock hipovolémico interno (desangramiento). Daniel, en tanto, permanece internado, pero “se está recuperando” a decir de sus padres. Sufrió múltiples fracturas en el brazo derecho; además, rotura de algunas costillas y otras lesiones como excoriaciones y golpes. “Íbamos bien pero de repente la camioneta se cruzó de frente y nos chocó. Vimos dos luces y después fue el impacto”, llegó a relatar a sus progenitores al recordar la tragedia.