Guzmán: “Un rechazo generaría nocivas consecuencias económicas”

martes 08 de marzo de 2022 | 6:05hs.

El ministro de Economía de la Nación se presentó ante los diputados nacionales de la comisión de Presupuesto y Hacienda y de la de Finanzas, ante quienes explicó los detalles del acuerdo que el gobierno nacional pretende firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar el pago de la deuda tomada por Mauricio Macri, en el último tramo de su gobierno.



Allí, el ministro aseguró que “la aprobación de este acuerdo es la mejor solución para la Argentina” y explicó que un rechazo a este acuerdo generaría “muy nocivas consecuencias en términos de actividad económica, empleo, inflación y situación social, a un nivel que sería potencial y altamente desestabilizante”.



Junto al ministro de Economía se presentaron también el Jefe de Gabinete del Ejecutivo Nacional, Juan Manzur; el titular del Banco Central, Miguel Pesce; y el representante de Argentina en las negociaciones con el FMI, Sergio Chodos.



La presentación del ministro ante los diputados es el primer paso para que la Cámara Baja trate el proyecto de ley que avala el acuerdo que van a firmar, se espera antes de fin de marzo, el Poder Ejecutivo argentino y el FMI.



Según lo planteado, ayer se realizó la presentación del proyecto, entre hoy y mañana miércoles se analizará en comisión la propuesta y se espera tener listo un dictamen para tratarlo el jueves en el recinto en una maratónica sesión que concluiría el viernes. Espera el gobierno que con una aprobación que permita que ese mismo día sea girado el proyecto al Senado para que allí se trate la semana que viene, con cronograma similar. El gobierno todavía cuenta presente a presente la posibilidad de quórum, y voto a voto la aprobación en la cámara de diputados.



La voz de Guzmán

“Hay un problema grave, que el Estado busca solucionar en pasos dada su magnitud. Este es un paso muy importante. La alternativa (de no acordar) implicaría un crecimiento de la incertidumbre que no puede redundar en nada mejor y que generaría un profundo estrés cambiario, con consecuencias inflacionarias, sobre la actividad, el empleo y la pobreza”, sentenció Guzmán en su presentación, buscando dejar en claro que un rechazo al acuerdo puede ser un golpe muy duro para la Argentina.



Sobre el acuerdo, Guzmán remarcó que el principal limitante al crecimiento económico en Argentina es la restricción externa. Por lo tanto, agregó, es fundamental el desarrollo de sectores con potencial de generación de divisas, y el desarrollo de un mercado de capitales que permita contar con mayores posibilidades de ahorro y financiamiento en moneda local, y achicar la dolarización de carteras.



Guzmán resaltó que el objetivo de acumulación de reservas es fundamental ya que “es la primera condición necesaria para calmar las expectativas, y así ayudar a calmar el mal inflacionario”.



Precisamente, en cuanto a la inflación sostuvo que para atacarla es necesario no chocarse contra una crisis de balanza de pagos, que implica una depreciación del tipo de cambio, lo cual se traslada a precios. Para eso, según el ministro, debe evitarse tener una carga de deuda insostenible y, a la vez, desarrollar sectores con potencial de generación de divisas. “Lo primero que debemos hacer es atacar un problema productivo”, aseguró.



En paralelo, llamó a mejorar el perfil de financiamiento de las políticas públicas y a anclar expectativas tanto vía acumulación de reservas como a través de políticas de precios e ingresos, que “requieren condiciones macroeconómicas favorables”.



El jefe de Gabinete

El primero en hablar ante los diputados fue el jefe de gabinete, Juan Manzur. El tucumano comenzó explicando los motivos que llevaron al gobierno nacional a proponer un debate sobre el tema en el Congreso. “Con esta ley el propósito queda claro: que a partir de ahora las decisiones que afectan el futuro de los argentinos y argentinas en materia de endeudamiento del país tengan la intervención de los representantes del pueblo de las provincias argentinas”, explicó.



Luego Manzur repasó, y fue muy crítico, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de tomar la deuda que hoy se está reestructurando. Y tras ello indicó que “el proyecto aquí presentado es fruto de un trabajo de negociaciones internacionales de elevada complejidad” que según explicó contiene dos bloques: por una parte, el esquema de políticas macroeconómicas y, por la otra, las medidas de crecimiento de mediano plazo y de estabilidad duradera.



Aseguró que “el programa asume como objetivo central continuar en la senda del crecimiento sostenible con inclusión, evitando un acuerdo basado en políticas de ajuste y reformas que quitan derechos laborales y previsionales”.