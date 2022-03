Fifa autoriza a salir de Ucrania y Rusia a jugadores extranjeros

martes 08 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El sindicato mundial de jugadores solicitó a la Fifa permitir que los jugadores extranjeros que militan en clubes de Rusia y Ucrania puedan rescindir definitivamente sus contratos, aunque todo indica que la entidad rectora se inclina por una suspensión temporal de los vínculos.



Fifpro y la organización que representa a las ligas profesional -el Foro Mundial de Ligas de Fútbol (WLF, por sus siglas en inglés)- pidieron a la Fifa que se facilite a los jugadores anular sus actuales contratos. Pero recibieron una notificación de que los futbolistas únicamente podrán unirse a otro club hasta el 30 de junio y que luego deberán regresar a sus equipos rusos.



La decisión final quedó en manos del Bureau del Consejo de la Fifa, que incluye a los presidentes de las seis confederaciones regionales.



Cientos de jugadores extranjeros actúan en Rusia y Ucrania no podrían desligarse de sus clubes o fichar con otros fuera de las dos ventanas de transferencias en el año.



El secretario general de la Fifpro Jonas Baer-Hoffmann y su contraparte de la WLF Jerome Perlemuter escribieron una carta conjunta a la Fifa la semana pasada para plantear que se permita que los jugadores en Rusia puedan proseguir sus carreras en otros países.



Claudio Spinelli, Francisco Di Franco, Fabricio Alvarenga y Gerónimo Poblete son algunos de los argentinos que podrán firmar con otros equipos.



En tanto que el Zenit de San Petersburgo, actual campeón de la liga rusa, cuenta con media docena de sudamericanos en sus filas, entre ellos el volante colombiano Wilmar Barrios y los delanteros brasileños Malcolm y Yuri Alberto.



“Estos jugadores extranjeros pueden considerar legítimamente que no pueden seguir representando a un equipo ruso”, escribieron Baer-Hoffmann y Jerome Perlemuter en su misiva a la secretaria general de la Fifa, Fatma Samoura.



“Deben poder rescindir inmediatamente sus contratos con sus empleadores sin tener que exponerse a sanciones por parte de los organismos internacionales y poder fichar con un nuevo club sin ningún tipo de restricción en el reglamento sobre transferencias”.



El presidente de la Fifa mantiene estrechos lazos con el presidente de ruso Vladimir Putin. Rusia fue anfitriona de la Copa Mundial de 2018.



La Fifa declinó responder a consultas de The Associated Press sobre Rusia durante la última semana o si Infantino ha estado en contacto con Putin, quien le confirió la Orden de la Amistad por su aportación a la realización del Mundial.



El fútbol ruso ha empezado a tener un éxodo de extranjeros, incluyendo la salida de dos técnicos alemanes. Daniel Farke renunció como entrenador del equipo FC Krasnodar tras apenas siete semanas en el puesto, mientras que Markus Gisdol se marchó del Lokomotiv Moscú.



La liga ucraniana suspendió actividades en medio de la guerra en el país.