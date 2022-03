Estiman que Iguazú mantendrá una ocupación del 70% en marzo

martes 08 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Finalizó una gran temporada de verano muy similar a la registrada en el 2020 antes de la llegada de la pandemia. Tras dos años de muchas restricciones y esfuerzos del sector privado y público para mantener la estructura turística del destino Iguazú, está comenzando a registrarse un panorama alentador con proyecciones a la recuperación.



No obstante, las bajas en las temporadas también juegan en contra y es por ello que trabajan en la promoción para mantener un flujo turístico que pueda hacer que la rueda económica siga girando.



En este contexto, desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) explicaron que se tendrá un buen marzo turístico, ya que estiman que el promedio de ocupación se mantendrá en alrededor del 70 por ciento.



Después de sostener durante dos meses seguidos una ocupación hotelera del 90 por ciento, la Ciudad de las Cataratas notó una disminución en el movimiento, tanto en el parque como en la ciudad, aunque los números se mantienen en un nivel aceptable que no atentaría, por el momento, contra la fuente de trabajo de los iguazuenses.



Al respecto, el presidente del Iturem, Leopoldo Lucas, en diálogo con este medio comentó que “del 1 al 6 de marzo han ingresado al Parque Nacional Iguazú 19.967 visitantes”.



“La ocupación está en 68 por ciento en estos días, un promedio de más 3.300 visitantes diarios a Cataratas. Hay buenas perspectivas hasta llegar a Semana Santa”, se entusiasmó.



Continuidad

Lucas resaltó la continuidad de la temporada, pues pese a la altura del año, al hecho que todo el país regresó a clases y a la situación económica que atraviesa la Nación, la afluencia se mantiene.



“Es interesante la continuidad a la temporada teniendo en cuenta la fecha y el momento que aún estamos atravesando. Este mes no registraremos fin de semana largo, sin embargo las expectativas están puestas en Semana Santa (mediados de abril), para la cual ya se registran consultas”, manifestó.



Haciendo referencia al movimiento turístico registrado años anteriores en marzo, Lucas comparó con el año 2019 y explicó que “respecto a ingresos al Parque Nacional Iguazú en el 2019 registramos una reducción del 20 por ciento respecto a este año, en tanto en lo que respecta a la ocupación hotelera el porcentaje es similar a la que registramos en este momento”.



“Esto demuestra que el turista que visita las tres fronteras prefiere alojarse en Iguazú. Se ha registrado la llegada de grupos terrestres que quizás años anteriores se alojaban en Foz de Iguazú”, resaltó asimismo el titular del Iturem.



Varios alojamientos han desarrollado promociones para atraer a los visitantes al destino Iguazú durante marzo.