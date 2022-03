Falleció John Stahl, actor de Game of Thrones

martes 08 de marzo de 2022 | 6:00hs.

John Stahl murió el miércoles 2 de marzo en la Isla de Lewis, pero la noticia se conoció unos días después a través de su representante. El actor escocés tenía 69 años y las causas de su muerte no fueron informadas hasta el momento.



Era uno de los grandes referentes del teatro en Escocia y tuvo una reconocida trayectoria en la televisión británica. Su fama a nivel mundial llegó a partir de su participación en la serie Game of Thrones, donde interpretó a Lord Richard Karstark.



El deceso del intérprete tuvo lugar en la isla de Lewis, y fue informado por su representante, Amanda Fitzalan Howard, que no especificó la causas de la muerte de quien definió como “un actor de notable habilidad y un incondicional del teatro escocés”.



Nacido en 1953 en la pequeña localidad de Sauchie, al sur de Escocia, Stahl -que era también un ferviente partidario de la independencia de Escocia- tenía una formación actoral clásica de la que hizo gala durante toda su carrera con importantes participaciones en la Royal Shakespeare Company y en el Teatro Nacional de Escocia, entidades que publicaron sendos mensajes de condolencia.



En televisión, tuvo un centenar de participaciones en la tira británica Take the High Road -que se emitió de 1980 a 2003-. Además se lo pudo ver en grandes producciones cinematográficas como Las dos reinas y Victoria & Abdul.mientras que en “Game of Thrones” tomó parte en los dos últimos capítulos de la segunda temporada y en los cinco primeros de la tercera.