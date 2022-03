‘La hija oscura’ se impuso en los premios al cine independiente

martes 08 de marzo de 2022 | 6:00hs.

La hija oscura, la película que marcó el debut de la actriz Maggie Gyllenhaal como directora, fue la gran ganadora en la 37º edición de los Film Independent Spirit Awards, que premia a las producciones independientes, en la ceremonia realizada el domingo en el muelle de Santa Mónica, California.



El drama psicológico protagonizado por Olivia Colman y Dakota Johnson se alzó con la estatuilla a la mejor película, mejor dirección y mejor guión.



Por su parte, Simon Rex se consagró como mejor actor por su labor en Red Rocket, en tanto que Taylour Page obtuvo lo propio por el filme Zola.



Summer of Soul (...o cuando la revolución o pudo ser televisada), sobre el Woodstock Negro, se impuso en el rubro documental, mientras que la japonesa Drive My Car venció entre las películas extranjeras.



En el rubro series, la ganadora fue Reservation Dogs ; en tanto que Lee Jung-jae fue mejor actor por El juego del calamar; y Thuso Mbedu, mejor actriz, por The Underground Railroad.