El obispo de Oberá reclamó por el esclarecimiento del violento asalto a Gladis Gómez

lunes 07 de marzo de 2022 | 18:27hs.

Mientras los profesionales de la salud hacen todo lo que la ciencia indica para tratar de salvar la vida de Gladis Beatriz Gómez (39), quien fue víctima de un asalto y recibió un disparo en la cabeza, la comunidad de Oberá en su conjunto reza por un milagro y reclama por justicia para la víctima.

Además de atender su comercio en calle Piedrabuena, en el barrio Loma Porá, Gómez era catequista en la Parroquia Cristo Rey y activa colaboradora con todo aquel que lo necesite, como destacaron sus allegados.

Por ello, el hecho generó enorme conmoción en la feligresía religiosa, al tiempo que el obispo de Oberá, Damián Bitar, se expresó al respecto al presidir la misa de anoche en la Parroquia Cristo Rey.

"Pasaron poco más de dos meses del año y parece que transcurrió un año. Covid, sequías, incendios, la situación dramática que atraviesa el pueblo de Ucrania por la locura de la guerra, las muertes por consumo de drogas, los accidentes (…) cuando no salíamos del asombro por el doble homicidio de una madre y su hija en San Antonio, nos enteramos de lo que le tocó vivir a Gladis, por la que hoy rezamos de manera especial y sentida", señaló Bitar.

Y agregó: "Este acto de robo y violencia criminal que padeció esta joven de la comunidad parroquial nos llenó de tristeza, dolor e indignación. Nos unimos al pedido del párroco y de su familia por un pronto esclarecimiento del hecho y la detención de quienes atentaron contra su vida, a quienes les deberá caer el peso de la ley a fin de reparar semejante daño y prevenir nuevos actos delictivos de los que nadie, ninguno de nosotros, está exento".

No ser indiferentes

Días antes, el párroco Edward Alphonso se expresó mediante una carta abierta titulada: "Cuando no defendemos nuestros derechos, perdemos la dignidad y la dignidad no se negocia", frase que sintetiza el espíritu de la misiva.

"Quisiera despertar la consciencia de todos ante la injusticia que vivimos en nuestro alrededor. Nos indigna ver una supuesta justicia que nadie obedece. Vivimos en un país en el que poca gente sigue ejerciendo sus funciones de forma humilde, digna y justa", señaló.

Subrayó que la víctima estaba trabajando cuando fue asaltada y baleada en la cabeza.

"Nos indigna ver que los que están involucrados en la justicia todavía no pudieron capturar a los culpables. Esto nos hace pensar que con los pobres pueden hacer lo que quieren, y que el grito de ellos va a parar en el monte donde nadie los escucha. Es hora de despertarnos. Hoy Gladis fue una víctima más de la violencia y la negligencia pura de los representantes e involucrados de la justicia. Mañana puede ser uno de ustedes, sus hijos y nietos", remarcó con firmeza.

Para finalizar, Edward Alphonso señaló: "No podemos ser indiferente cruzando los brazos haciendo la vista gorda ante lo sucedido pensando 'igual yo estoy bien y a mí no me pasó nada', como Jesús explica en la parábola de buen Samaritano. Primero les invito a ser parte del buen Samaritano sumando los gritos ante Dios en oración pidiendo la justicia por Gladis Gómez y a la vez al departamento de la Policía y a los jueces, como dice San Benito 'a Dios rogando y con el mazo dando'".