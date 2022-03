La baja del río Uruguay continúa y ya alcanza números históricos

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Al igual que el río Paraná, el Uruguay es uno de los cursos hídricos más importantes de la región. Y a la vez, también siente los efectos de la sequía que desde hace tres años afecta a la región Litoral de la Argentina, como también al Sureste brasileño.



Desde el Instituo Nacional del Agua (INA) advirtieron que la situación sobre el río Uruguay, con una bajante tan pronunciada no se registraba desde al menos al menos unos 100 años.



La falta de abundantes precipitaciones en el nacimiento de las cuencas produjo que en los últimos tres años descienda sustancialmente el caudal de uno de los ríos más importantes de la cuenca hídrica de la Argentina y la región. Y los pronósticos a corto plazo no señalan una tendencia a la recuperación de las alturas en lo que refiere a la región de Misiones y Corrientes.



Sobre este punto, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) publicó días atrás el informe semanal situación hidrológica de los ríos Paraná y Uruguay que en territorio argentino mantienen la persistencia de la bajante. Entre los principales puntos, precisaron que para las próximas semanas no se espera un repunte en los niveles, que se mantienen muy por debajo del promedio habitual.



“El río Uruguay, en el tramo Santo Tomé – Paso de los Libres, el aporte en ruta continuó siendo poco significativo, si bien con un leve incremento, puesto que el ingreso de precipitación consistió en su mayoría recarga sobre las reservas deficitarias. Las medias semanales de caudal se mantuvieron estables o en leve ascenso, exhibiendo oscilaciones poco significativas”, señalaron de manera oficial.



Al mismo tiempo, agregaron que “actualmente, las previsiones numéricas de precipitación no brindan señales de posibles eventos significativos de precipitación. La capacidad de amortiguación de estos sistemas continúa siendo elevada. Se prevé que permanezca estable o presente un leve aumento en aguas bajas”.



En este contexto, según datos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), en su reporte sobre las alturas del río en diferentes puntos, precisaron que ayer hubo diferentes zonas donde la baja se acentuó.



Por ejemplo, en Monte Caseros (Corrientes), hubo un ligero descenso en la altura, que se ubicó en 0,67 metros en esa parte del río Uruguay.



En tanto, en Santo Tomé, la altura del río fue de 1,04 ayer y registró una baja de unos cinco centímetros en las últimas 24 horas.



La situación es aún más crítica sobre la provincia de Entre Ríos, ya que en buena parte del curso del Uruguay, la altura apenas llega al metro.



En Salto hubo una baja de medio metro y se ubicó en 1,85 metros. En tanto que en Paysandú, el descenso en las últimas 24 horas fue de 0,35 metros y la altura quedó en apenas 0,26 metros sobre el nivel del mar. Fray Bentos también sufrió una baja en el caudal, aunque leve, de 0,16 metros y lo ubicó en un metro de altura.



En tanto, en Gualeguaychú se registró un crecimiento de medio metro y el río se ubicó en 1,2 metros. Una situación similar se dio en Paso de los Libres, con un crecimiento leve en las últimas horas, al pasar de 0,9 metros a 1,07 metros en esa parte de la provincia de Corrientes.



En el caso puntual de Misiones, en San Javier, el reporte de ayer del INA precisó que la altura del río se ubicó en 0,74 metros en ese sitio.



Asimismo, el último reporte hidrometeorológico que brinda semanalmente el INA estimó abundantes precipitaciones en lo que respecta al tramo medio e inferior del río Uruguay hacia el fin de semana.

La bajante de los ríos persistirá y se estima que la recuperación se daría hacia fin de año Inestabilidad del río Iguazú complica provisión de agua Revelan que en febrero, Corrientes tuvo unos 9.500 focos de incendios