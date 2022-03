Inestabilidad del río Iguazú complica provisión de agua

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:04hs.

La inestabilidad del río Iguazú genera preocupación como consecuencia de la sequía. El río bajó y obligó a la declaración de la emergencia hídrica por seis meses en la ciudad ya que la baja en el caudal del río complicó el abastecimiento del agua en diferentes barrios de la comuna.



Muchos de los problemas de provisión de agua potable fueron resueltos el año pasado con la adaptación del sistema de captación del agua cruda del río Iguazú. Otros, con la puesta en funcionamiento de la segunda planta potabilizadora en el barrio Las Leñas y con once pozos perforados ejecutados por el gobierno provincial en diferentes barrios de la ciudad.



No obstante, hay zonas que aún registran problemas con suministro. Son zonas altas que no recuperan el caudal y la presión necesaria para recibir el líquido vital, como un sector de Villa Alta, el barrio Belén, un sector de barrio Riveras del Paraná y parte del barrio Comandante Andresito.



Según indican los registros de Prefectura Naval Argentina, en el transcurso del 2021, el río Iguazú no recuperó el caudal y la altura que normalmente registraba que era de 13 metros. Según los datos estadísticos durante todo el año pasado la altura llegó a registrar apenas los 3 metros.



En el detalle, entre abril y agosto del 2021, el nivel del río se mantuvo entre 3 a 5 metros de altura promedio, con un pico de 8 metros durante dos días durante el mes de mayo. Dicha situación derivó que con camiones se deba abastecer de agua.



Luego, se registró una leve recuperación del rio Iguazú que fue desde el 6 de octubre al 7 de noviembre, período en el que logró una altura entre los 8.30 y 11.50 metros. Sin embargo, por la falta de lluvias en las cuencas volvió a descender bruscamente y nuevamente trajo complicaciones en la provisión de agua en muchos barrios de la Ciudad de las Cataratas.



Fue allí que se construyeron dos acueductos para utilizar agua del rio Paraná para abastecer a varios barrios, porque el río Iguazú no podía satisfacer la demanda.



Durante el último mes, desde el 5 de febrero al 5 de marzo, la altura del rio Iguazú se mantiene en 5 metros promedio con picos mínimos de 3 metros y máximos de 7. Esta situación mantiene en alerta a Imas, que debe mover la balsa para continuar brindando el servicio de agua potable.

