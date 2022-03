Camionero misionero condenado a seis años de cárcel por una carga de droga

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Un camionero misionero que hace poco más de una década provocó una tragedia vial sobre la ruta nacional 12 (cerca de Puerto Piray) fue nuevamente condenado, pero esta vez a la pena de seis años de prisión tras haber sido declarado culpable del transporte de 2.200 kilogramos de marihuana desde esta provincia hasta Concordia, Entre Ríos, durante la fase más complicada de la pandemia de coronavirus.



Se llama Beno Scholler, tiene 54 años y es oriundo de Eldorado. Fue detenido en la mencionada localidad a principios de diciembre de 2020 ligado a una investigación de Prefectura Naval a un dúo que traficaba mercadería ilegal hacia Uruguay.



Escuchas y vigilancia encubierta realizada durante alrededor de un año permitieron a los federales determinar la intervención del eldoradense en el transporte de la droga y el último jueves, en un debate oral realizado en el Tribunal Federal de Concepción del Uruguay recibió la condena que será cumplida -por el momento- en la Unidad Penal 3. También deberá pagar una multa de $104 mil.



El pasado de Scholler marca que hace alrededor una década había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal por una recordada tragedia vial que protagonizó en 2007 al chocar de atrás a los autos que, por requerimiento de una patrulla de Gendarmería Nacional, estaban detenidos sobre la ruta 12 por el vuelco de un camión que dejó fenólicos desparramados sobre la calzada.



Manejando un camión cargado con bolsas de harina y en un transitar descontrolado debido al exceso de velocidad (según el fallo condenatorio) provocó la muerte inmediata de Micaela Rocío Serfas (en ese entonces con 8 años) y de Rogelio Manuel Cardozo (39), quien al mando de otro coche también esperaba cuando fue alcanzado por el acoplado.



La brutalidad del impacto fue tal que más allá de la muerte de la nena, le produjo heridas graves a su hermana Florencia (11), a su papá Alberto Serfas y a Elisabeth Beker, mamá de ambas, que terminó con secuelas permanentes debido una lesión de columna.



La conexión con el misionero

La causa que derivó en esta nueva detención y condena para Scholler se inició el 14 de agosto de 2019 a instancias de un pedido de Prefectura Naval a la Justicia Federal para investigar a dos sujetos de Concordia (Horacio Molina y Jonathan Spada) que, según averiguaciones, traficaban mercaderías desde la localidad de Nueva Escocia hacia Uruguay.



Recién el 6 de agosto de 2020 allanaron las propiedades de los sospechosos, los detuvieron e incautaron bienes por sumas millonarias, entre automóviles, embarcaciones, armas de fuego, dinero en efectivo, equipos informáticos y de comunicación, pero además de eso había 2.200 kilogramos de marihuana acopiada.



La investigación tuvo entonces otro peso, el juez a cargo ordenó peritar los teléfonos celulares incautados y en razón de las comunicaciones detectadas y diálogos extraídos del aparato que utilizaba Molina, la pesquisa concluyó que Scholler (en un camión Mercedes Benz) transportó la droga desde Misiones apenas cuatro días antes de los operativos y coordinó la entrega con Molina, quien junto a Spada la recibió en un campo.



“Estás en el paraíso”

En la transcripción de llamadas hechas y recibidas surgió que el día de la entrega (2 de agosto de 2020) Scholler charló con Molina con tono preocupado.





Conversación a las 15.30



Scholler: “Estoy acá en la Rasa abandonada en el kilómetro dos noventa”



Molina: “Ajá y bueno, pero vos vas a tener que entrar a la ciudad porque sinó... a nosotros nos revisan enteros cuando pasamos”,



Scholler: “¿Y dónde nos encontramos?”



Molina: “Ah bueno, espera que yo ya te digo, este, mira vos entras para Concordia viste, entras para Concordia y después que te hacen, que te habilita la entrada viste, seguís nomas, hay una estación de servicio”.



Scholler: “Escuchame ¿No hay otro lado? ¿Tiene que ser en el pueblo?”.



Molina: “Y si porque esto fue todo de un saque nomas... anoche me avisaron ‘che mira ya viene ya viene’ y yo no tenía nada organizado, por eso”.



Scholler: “No hay ningún campo por ahí”.



Molina: “Y bueno dejame ¿Vos te podes quedar un rato por ahí?”,



Scholler: “Voy a ver más adelante a ver si me puedo recostar. Si porque esto hay que destapar, esto no se puede hacer en cualquier lado”.



Molina: “Si al lado de regionales María estas, bueno espera que yo estoy acá por arreglar con el dueño de un campito que... vas a tener que meterte nomas un poquito nomas para adentro sabes de ahí cerca esta”.



Scholler: “Me dijeron que Joaco quería hablar con vos”.



Molina: “Lo que pasa es que el organizó muy retardada la cosa, sino yo ya tenía todo listo, estoy ahí improvisando. Dale está. Chau, chau”.





Conversación a las 15.46



Molina: “Hola amigo cómo andamos. Escuchame ¿Qué traes vos de carga? como de camuflaje diríamos”.



Scholler: “Yo tengo una lona gris y el camión es blanco”.



Molina: “¿Y traes eso nomas? o traes otra cosa vos”.



Scholler: “No, eso nomás”.



Molina: “Eso nomás, vos descargas y te vas nomas. Claro no yo te digo que viste que las entradas tenés razón, la ciudad es la complicación viste. No, vos no te preocupes, por lo que tenés acá no hay control de nada, el problema…”.



Scholler: “Escuchame, escuchame. Me escuchas. ¿Podes venir para acá y hablamos personalmente?”.



Molina: “Dale yo voy a tratar lo que pasa es que estoy tratando de encontrar a un amigo que tiene un campito muy lindo, la cagada es que tenemos que entrar, tenemos que pasar el control de entrada viste, eso nomas, pero sino no pasa nada, para dentro de un rato ya hablo con él y voy para allá ¿Sí?”.





Conversación a las 17.05



-Scholler: “Hola si escuchame ya llegué ya, estoy acá enfrente de los colectivos abandonados”.



-Molina: “Pero muy bien muy bien, mira yo por ahí si va primero que yo, va a llegar un Renault Mégane negro, si no yo. Uno de los dos va a llegar ya estamos yendo para ahí sabes. Tranquilo nomas mira que no pasa nada ahí, estas en el paraíso”.





“Las escuchas son concluyentes”

Scholler fue detenido el 4 de diciembre de ese año en pleno centro de Eldorado y desde entonces está preso. Si bien su abogado defensor pretendió desacreditar los diálogos, la carga probatoria valorada por el Tribunal incluye imágenes de cámaras de seguridad que registraron la circulación del camionero por la ciudad entrerriana y se confirmó que estuvo porque dejó sentado en el acceso del pueblo su identidad y número de teléfono en caso de que debiera ser contactado, lo que se hacía por protocolo en el momento fuerte de la pandemia.



El fallo condenatorio expone que“siguiendo los diálogos del 2 de agosto, con total nitidez se logró establecer la conexión de la droga encontrada con el transportista Beno Scholler, que según los datos recopilados entregó la mercadería ilegal 4 días antes del allanamiento a Molina y Spada. Las escuchas son concluyentes”. La fiscal pidió 10 años de cárcel pero el Tribunal tuvo en cuenta una serie de atenuantes relacionados con el escaso nivel de estudio de Scholler, su edad, la falta de antecedentes y dictaminó 6 años de prisión.

El recordado choque sobre ruta 12

El siniestro fatal por el que Beno Scholler fue condenado a tres años de prisión en suspenso ocurrió el 7 de julio de 2007 a las 20. Un Citröen Berlingo conducido por Alberto Serfas y quien viajaba en calidad de turista junto a su esposa, Elisabeth y sus dos hijas (Micaela Rocío y Florencia), estaba detenido sobre la cinta asfáltica por orden de Gendarmería esperando a que finalizaran las tareas de despeje en razón de que horas antes se había producido el vuelco de un camión con fenólicos, cuando fue embestido de atrás por el Scania repleto de harina que Scholler comandaba a excesiva velocidad.



El violento impacto en la parte posterior y lateral del utilitario arrancó las dos puertas del sector derecho en el que se situaban la menor fallecida, Micaela Rocío y su madre, que sufrió lesiones graves. En el acto también murió Rogelio Cardozo, aplastado por el acoplado.