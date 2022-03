TP: Possiel fue el mejor misionero en Concepción del Uruguay

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El eldoradense, Jorge Possiel (Nissan March) fue el mejor misionero en la 2ª fecha del Turismo Pista que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruguay.



Possiel largó en la 16ª posición pero antes de cumplir con el primer giro se produjo un incidente que mantuvo la prueba neutralizada por cinco vueltas como consecuencia del estado de las banquinas por la lluvia, ya que había mucho barro.



Possiel marchaba 13° cuando se reanudó la competencia en la octava vuelta, pero como consecuencia de otro despiste se pausó nuevamente la accidentada final. Sin mucho más por hacer y con dos giros en velocidad, Possiel cruzó la meta en el puesto 11.



Por no respetar el procedimiento de auto de seguridad, Renzo Cerretti fue excluido y el piloto de Eldorado logró subir a la 10ª posición, adjudicándose puntos importantes para el campeonato y cumpliendo con uno de los objetivos de cada fecha, sumar.



Luigi Melli se quedó con el triunfo escoltado por Thiago Martinez y Juan Kreitz.



“Teníamos para avanzar pero no se pudo. Nos volvemos contentos porque el auto está entero y sumamos buenos puntos para el campeonato”, apuntó Possiel.



Otro que anduvo muy bien fue Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta) que largó 20 y llegó en la 11ª posición. Por su parte Tomás Sniechowski resolvió no largar la final.



En la Clase 2, Juan Pablo Abente (VW UP) venía avanzando y recibió un toque para terminar en la 24ª posición. La próxima fecha será el 1, 2 y 3 de abril en el autódromo de Concordia.