México: más de 20 heridos tras una brutal gresca entre hinchas

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Terrible. Trágico. Los incidentes en el fútbol parecían haber mermado en los últimos tiempos, pero de pronto, volvió la barbarie con toda la fuerza. Fue en México, en el partido entre Querétaro y Atlas, en el que el visitante se imponía por 1-0 con un gol del argentino Julio Furch. De pronto, todo estremeció y el encuentro fue suspendido a los 17 minutos del segundo tiempo.



La pelea comenzó en las tribunas entre hinchas de ambos equipos y el desborde fue que hubo una invasión de violentos al campo de juego, lo cual motivó la suspensión. Las escenas fueron dantescas y si bien inicialmente se hablaba de que había 17 muertos, autoridades señalaron que el saldo es de 22 heridos, incluidos dos graves, y ningún fallecido.



“Derivado de los hechos registrados la tarde de este sábado [...] no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas [...], dos de ellos de gravedad”, informó Protección Civil del estado de Querétaro. El certamen –vaya paradoja– se denomina “Grita por la Paz”.



Cuando la pelea ya era incontenible en las tribunas, las fuerzas de seguridad abrieron las puertas que dan acceso a la cancha para que las familias, con sus pequeños hijos, pudieran ir a protegerse, a aislarse de los desmanes. Pero los violentos aprovecharon la ocasión para combatir cuerpo a cuerpo también en el campo de juego. Frases como “maten a todos” y “no va a quedar ninguno en pie” sonaron en los videos que llegaron al poco tiempo a las redes sociales. Un desenlace lamentable.



El histórico Rafael Márquez, capitán del seleccionado mexicano, se pronunció en su cuenta de Twitter: “Lamentable lo que está sucediendo en Querétaro. Vergüenza que esté sucediendo esto en mi país”, publicó el ex defensor y luego dirigente.



Durante los incidentes violentos entre aficionados en las gradas, casi no se observó personal de seguridad que detuviera la bronca.



Los jugadores abandonaron el terreno de juego y partieron a los vestuarios, donde se guarecieron. Durante la invasión, algunos aficionados se protegieron de los enfrentamientos de barras, pero otros destruyeron elementos, como la pantalla donde los árbitros observan las jugadas que les retransmiten desde las cabinas del VAR.

Todo el fútbol mexicano fue suspendido

El presidente ejecutivo de la Liga mexicana de fútbol, Mikel Arriola, anunció la suspensión de los partidos que restaban para completar la fecha 9 del torneo de Primera División, como así también los encuentros del certamen femenino y el ascenso por los hechos de violencia que se registraron en Querétaro.



En un video publicado en la página oficial de la Liga MX a última hora, el dirigente confirmó la suspensión de los compromisos que debían jugarse ayer: Pumas- Mazatlán, Pachuca-Tigres y Tijuana-Atlético San Luis. También se postergaron los seis cotejos pertenecientes a la liga femenina y otro encuentro del Ascenso.