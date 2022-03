Más de 3.500 detenidos en Rusia

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Más de 3.500 personas fueron detenidas ayer en Rusia en el curso de manifestaciones no autorizadas de rechazo a la operación militar rusa en Ucrania.



En total, en las concentraciones participaron unos 5.200 ciudadanos, según informó la portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk. En particular, en la capital rusa, de los cerca de 2.500 moscovitas que participaron



en las acciones unos 1.700 fueron detenidos, mientras que en San Petersburgo, la segunda ciudad más poblada del país, 750 de los 1.500 asistentes fueron arrestados.



Asimismo, en otras regiones rusas salieron a la calle unos 1.200 residentes, de los que 1.061 fueron detenidos por las protestas.



Anteriormente, se supo que la Alcaldía de Moscú no permitió la convocatoria el próximo sábado 12 de marzo de concentraciones en Moscú, tanto de detractores como de partidarios del operativo ruso en Ucrania, debido a la situación epidemiológica en la ciudad, recoge la agencia de noticias RBC con referencia a la oficina de prensa del organismo.