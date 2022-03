Préstamos personales crecieron 4,3% en un mes

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Un informe de la consultora First Capital Group precisó que los préstamos, en diferentes categorías, registraron incrementos durante el mes de febrero.



En uno de los puntos, señalaron que los préstamos en pesos al sector privado alcanzaron los 4.370.164 millones de pesos, que representaron una suba interanual de 1.481.712 millones de pesos, es decir, el equivalente a un incremento del 51,3% de febrero de 2021 a este año, valores que se encuentran muy cercanos a la inflación del período. Asimismo, en febrero de este año, el crecimiento fue de 107.947 millones de pesos, que representó 2,5%, por debajo de la inflación esperada para este período.



En tanto, en lo que refiere a los préstamos personales crecieron un 4,1% mensual, encadenando su vigésima primera suba consecutiva. En este caso, el saldo subió a 725.017 millones de pesos para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual en términos nominales del 54,9%, contra los 467.959 millones de pesos al cierre del mismo mes del año pasado.



“A pesar de ser un mes con pocos días hábiles, esta línea recupera el dinamismo en su crecimiento. Ha influenciado seguramente en la mayor colocación, el adelantamiento del ciclo lectivo. La vuelta a clases es un momento esperado por los colocadores para incrementar sus carteras”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



En lo que respecta a las operaciones con tarjetas de crédito, registraron un saldo de 1.271.504 pesos, lo cual significa un aumento de solamente un 0,3% respecto al cierre de enero, unos 4.371 millones por encima. El crecimiento interanual, llegó al 39,2% valor por debajo de la inflación del año.



“En este rubro también tendríamos que observar incrementos a raíz del inicio del período escolar, pero los últimos días del mes han sido feriados, por lo cual las operaciones originadas esos días seguramente las encontraremos adicionadas al mes de marzo. Por otra parte, la suba de la tasa pasiva dispuesta por el BCRA no tuvo un correlato en la tasa máxima admitida para los financiamientos con tarjetas durante el mes bajo análisis, por tal motivo cayeron varios planes promocionales de cuotas. Recién para marzo 2022 se ajusta la tasa activa para financiamientos con tarjetas de crédito del 43 al 49%”, aseguró Barbero.