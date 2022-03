Iguazú: reclaman que zoonosis municipal vuelva a trabajar

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:04hs.

El próximo 18 de marzo se cumplirán dos años desde que se cerró el Departamento de Zoonosis Municipal en Puerto Iguazú, que tenía a su cargo el quirófano móvil, cuyo objetivo principal era la esterilización de las mascotas.



La protectora de animales Patas a la obra solicitará una audiencia con la intendencia para que vuelva a funcionar, en caso contrario llevarán adelante una manifestación para exigir campañas de castración masiva para controlar la población.



El quirófano móvil había sido especialmente equipado para realizar cirugías de mascotas. Si bien el proyecto fue solicitado en 2016, llego un años después debido al atraso de los pagos por parte del municipio. En tanto, ya en pleno funcionamiento en 2018, lograron, por ejemplo, castrar más de 1.000 mascotas.



La protectora Patas a la obra que todos los días limpia y alimenta a más de 20 perros que fueron abandonados en el predio del camping municipal donde debería funcionar el Departamento de Zoonosis, periódicamente se encuentra con animales que son abandonados en el lugar muchos de ellos en pésimo estado de salud o moribundo, terminan por enterrarlos ya que no llegan a tiempo con el tratamiento para salvarlos. “Hemos presentado una nota solicitando una audiencia al intendente el año pasado, no nos dio. Este año anunció con bombos y platillos que en febrero volvía a brindar el servicio pero hasta el momento no hay novedades y tampoco hay personal en el lugar para consultas”, indicaron.



Desde la protectora señalaron que “con el trabajo de voluntariado se concretan quince esterilizaciones a nuestro cargo, pagadas con recursos propios o de nuestros donantes, más unas 35 económicas (que son las que paga la gente) con turnos que conseguimos nosotras, con nuestros veterinarios. Total 50 por mes aproximadamente que no dan abasto ya que el municipio no cumple con la ordenanza de tenencia responsable y tampoco la hace cumplir a los vecinos”.



Manifestaron que en Iguazú existen al menos dos mascotas por habitante y que deberían trabajar como en otras localidades y comentaron a modo de ejemplo: “La protectora de Puerto Rico manifestó que fue en diciembre cuando se aprobó la Ordenanza de Control Ético Poblacional, por la cual deben castrar cada año el 20% de la población estimada tenían que llegar a 221 por mes (en ese momento estaban en 90). En tanto en Eldorado, el departamento de Zoonosis realiza 240 castraciones, 450 vacunas antirrábicas, 180 atenciones veterinarias gratuitas por mes. Cuentan con 12 personas trabajando en total, 4 son veterinarios. Y en Iguazú no contamos con el servicio”.



El sitio web de la Municipalidad de Puerto Iguazú aclara que el servicio de vacunación y castración se encuentra suspendido. Patas a la obra denuncia que la “ordenanza 19/17 que establece el funcionamiento del Departamento de Zoonosis y el municipio no la cumple y no la hace cumplir. Eso se nota, cada vez más perros y gatos en las calles, hembras en celo perseguidas por varios machos peleando entre si, cajas con cachorros abandonados en cada baldío de cada barrio, perros famélicos y/o enfermos, hembras pariendo animales destinados a vivir en la calle porque nunca encontrarán un hogar, condenados al sufrimiento, al hambre, al frío, a la soledad e incluso al maltrato. Y no sólo la salud de los animalitos está descuidada, sino también la nuestra: no hay campañas de vacunación antirrábica ni de prevención de otras zoonosis. No podemos seguir así. Necesitamos castraciones gratuitas en forma urgente”, remataron.



El planteo de los vecinos

Es muy común y hasta reiterativo los mensajes en los grupos de WhatsApp de Puerto Iguazú las fotografías de cachorritos o gatitos con la siguiente leyenda “regalo perritos antes de tener que tirarlos por ahí”, situación que indigna a todos. Los vecinos sostienen que no tienen el dinero necesario para esterilizar a sus mascotas y que el municipio no brinda el servicio, no sólo de castraciones, sino vacunación antirrábica o tratamientos simples como problemas en la piel como ser sarna.



Por su parte, Adriana Benítez, vecina del paraje 2.000 hectáreas, cansada de rescatar perros abandonados en cajas en el monte, denunció la irresponsabilidad: “Todos los días tiran los perros en el monte, con los vecinos tratamos de que no se mueran pero acá ninguno tiene dinero como para medicamentos o cuidarlos como corresponde. Estamos cansados de esta situación”.