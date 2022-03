Alberto: “Nadie va a doblegar nuestro deseo de seguir creciendo”

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández se refirió a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la previa de su debate en la Cámara de Diputados. En este marco, destacó la negociación y dijo que no perjudicará el crecimiento del país.



“La infraestructura va a seguir creciendo, la educación no va a caer, la inversión en ciencia y tecnología se va a mantener, los cuidados que necesitan los sectores más humildes seguirán en pie y nadie va a doblegar nuestro deseo y definición de seguir creciendo”, expresó ante concejalas e intendentas del Frente de Todos en el CCK.



Y agregó: “Lo puedo hacer porque discutí durante dos años con ese FMI que yo desprecio tanto como todos”.



En la misma línea, se refirió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Miren que he sido crítico, pero nunca le critiqué a Cristina sus políticas de no endeudamiento, porque dejó uno de los endeudamientos más bajos de todo el mundo”, destacó.



En otro tramo de su discurso Alberto Fernández dijo ayer que “la mejor sociedad que podemos construir es la sociedad que amplía derechos” y aseguró que “nadie debe ser discriminado en función de su género” al cerrar el Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.



Ante el auditorio predominantemente femenino que colmó la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner (CCK), el mandatario habló de educación, federalismo e igualdad de género, además de defender sus políticas sanitarias durante la pandemia de coronavirus y su reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



“Nadie debe ser discriminado en función de su género”, sostuvo el presidente. Y añadió que le da “vergüenza” la cantidad de mujeres víctimas de violencia de género que hay en el país.



“La mejor sociedad que podemos construir es la sociedad que amplía derechos”, dijo.



En materia de coronavirus, sostuvo: “Me acusaron de las peores cosas, que los estaba envenenando”, pero remarcó que “entre los países de más de 30 millones de habitantes, la Argentina es el país que más inmunidad logró vacunando a su gente”.



“Yo tenía una sola obsesión, que nadie que se enfermara careciera de la atención que necesitaba. Y eso lo cumplimos”, remarcó.



Junto al mandatario disertaron la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las fundadoras del espacio; y María Higonet, coordinadora de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), junto a seis representantes de la red de mujeres llegadas de La Rioja, Corrientes, Córdoba, San Juan, Buenos Aires y Río Negro.