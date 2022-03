Notifican 2.274 casos, la cifra más baja en casi tres meses

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Los fines de semana ya no se realizan testeos en el ex HMN. Foto: Natalia Guerrero

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 60 muertes por coronavirus y 2.274 nuevos contagios. La última vez que se reportó un número tan bajo de infectados fue el 12 de diciembre de 2021, con 1.570, o sea, hace casi tres meses.



Con estos datos, el total de casos desde que comenzó la pandemia es de 8.936.602, mientras que los fallecimientos suman 126.768. La tasa de positividad registrada es del 11%. Este índice se acerca día a día al 10% que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En este momento hay 72.628 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.737.206.



El país registra por sexta semana consecutiva un descenso pronunciado en la cantidad de casos de COVID-19. En la segunda semana de enero, la Argentina tuvo el pico máximo de infectados durante toda la pandemia, con más de 800.000 contagiados. El récord fue el 14 de enero con 139.853 positivos en un solo día. A partir de allí, se inició un proceso de descenso que se ha ido profundizando y, en los últimos siete días, se produjo una baja del 96,83% respecto del pico.



Dos casos en Misiones

En la jornada de ayer, la provincia registró oficialmente dos contagios, uno en Oberá y otro en San Vicente. Asimismo, no se registraron muertes a consecuencia de la enfermedad. El número de casos es el más bajo en muchos meses, en tanto conviene aclarar que los fines de semana ya no se realizan testeos, al menos, en el predio del ex Hospital Materno Neonatal (HMN). Misiones acumula 83.663 contagios desde el inicio de la pandemia, además de 82.049 recuperados. Los pacientes activos alcanzan 693, de los cuales 34 están internadoss.