TikTok investigada por su impacto en la salud mental

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Un grupo de fiscales del estado de California, Florida y Kentucky, entre otros estados de Estados Unidos, iniciaron una investigación acerca del potencial efecto perjudicial en la salud mental de los jóvenes que puede ocasionar la plataforma TikTok.



La investigación está encaminada a verificar si TikTok mantiene un diseño y una operativa que potencian los efectos negativos en los usuarios más jóvenes (en especial niños y adolescentes).



Principalmente se estudia el funcionamiento de las técnicas, herramientas y, especialmente, del algoritmo de la red social, capaz de detectar qué contenidos consume con más interés el usuario, procurando mostrarle más contenidos similares para mantener su atención y aumentar el tiempo que pasa haciendo uso de TikTok.



No es la primera vez que se convierten en objeto de estudio los riesgos de las redes sociales para la salud mental de los jóvenes. Ya hace un lustro que la londinense Royal Society for Public Health estableció el impacto negativo para los jóvenes de Instagram, por ejemplo.



TikTok, por su parte se ha enfrentado a diversos problemas en torno a los usuarios jóvenes. En 2019 tuvo que pagar 5.7 millones a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para resolver acusaciones de que no obtuvo los permisos adecuados por los padres para usar la aplicación.



En tanto, el portavoz de TikTok, Ben Rathe, manifestó que la empresa aprecia el interés de los fiscales por la salud mental de los jóvenes, mostrándose dispuestos a colaborar facilitando toda la información necesaria relativa a cómo manejan las cuestiones de seguridad y privacidad de sus usuarios de menor edad.



No obstante esta investigación podría afectar a otras empresas con plataformas sociales, como Meta (Facebook e Instagram), Snap (Snapchat) y YouTube. Precisamente todas esas redes sociales han emulado una de las características definitorias y más exitosas de TikTok: los videos de corta duración.



Es así que hoy priman los Reels, los Snaps y los Shorts, respectivamente, formatos de contenido que los usuarios ya pueden emplear y se caracterizan por su brevedad, las posibilidades de edición y el uso de la música, entre otras opciones.



Nuevas políticas

Por otro lado, como contrapartida a estas acusaciones y en clara demostración de ocuparse de estos asuntos, desde el 1 de marzo rigen las nuevas políticas referentes a la regulación de contenidos con el propósito de mejorar el bienestar de sus usuarios. La plataforma anunció que retirará los videos con contenidos como los que defienden hábitos de alimentación poco sanos, una decisión que fue tomada tras consultas efectuadas con expertos, investigadores y médicos.



Estos videos se detectan no sólo por las propias denuncias sino que además TikTok emplea una tecnología automatizada para detectarlos, tecnología que según la plataforma recibe constantes actualizaciones para respetar las políticas de seguridad implementadas.

Poderosas empresas internacionales dejaron de operar en Rusia

En los últimos días, un número cada vez mayor de empresas internacionales dejaron de operar en Rusia por consecuencia a las invasiones en Ucrania:



Estas son algunas de las empresas que ya no operan en Rusia: Apple, Youtube, Disney, Meta, Netflix, Microsoft, Twitter, Mastercard, Visa, Amazon, Instagram, Shell, Spotify, TikTok, Toyota, Nike, Intel, Nintendo, Paramount, PlayStation, Mitsubishi, Renault, Mercedes Benz, HP, Porsche, Sony, Lenovo y Snapchat, entre otras.

Estrenan la plataforma de videojuegos de Amazon Luna

La versión premium del servicio de Amazon incluye ahora este servicio de videojuegos que permite jugar con resoluciones 4K y 60 fps desde una gran variedad de dispositivos: ordenadores PC y Mac, dispositivos móviles Apple (iPhone o iPad) mediante webapp, además de mediante los dispositivos Fire TV conectables a los televisores. Dado que los juegos se ejecutan directamente en la nube (de hecho desde AWS, Amazon Web Services) será necesaria una conexión a Internet de al menos 10 Mbps, que deberá elevarse hasta 35 Mbps para la versión 4K de los videojuegos.