Muna Pauls brilla en Broadway

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Muna Pauls, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri, viajó a Nueva York con su papá para formar parte de New York Program 2022 de la Academia Go Broadway. El actor acompañó a su hija a Estados Unidos para que se forme con los referentes de la academia musical y se mostró muy orgulloso de ella tras verla cantar con sus compañeros ”Hermosa experiencia en todo sentido, primero por la calidez de la gente de GO Broadway, Valentina Berger le pone un amor y dedicación artesanal y una energía que le hace sentir a los que van, tanto niños como adultos, que están en casa”, había dicho Gastón sobre la participación de Muna en el icónico programa para artistas de todo el mundo.