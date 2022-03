San Javier: vecinos preocupados por los reiterados y prolongados cortes de luz

domingo 06 de marzo de 2022 | 22:17hs.

Los vecinos de la localidad de San Javier, al igual que otras localidades del interior provincial se muestran indignados por los constantes cortes en el servicio de energía eléctrica como así también los bajones de tensión que generan múltiples desperfectos no solo en electrodomésticos sino en otro tipo de aparatos.

"Los cortes reiterados de energía eléctrica en nuestra localidad realmente datan de una década si no es más, es cierto que hace unos 5 años un grupo de vecinos nos habíamos juntado para manifestar las quejas porque así como se dice normalmente ‘cae una gota y se corta la luz' acá en San Javier eso es literal, en aquella oportunidad hicimos una manifestación, notas en las que muchos vecinos participaron y muchos más aún firmaron, se entregó esa nota y los directivos de Emsa de aquel momento se comprometieron a dar una solución al tema, cosa que nunca pasó, quiero recalcar y que quede bien claro la predisposición de la gente de EMSA del distrito local, tanto operarios como atención al público, ellos hacen lo que pueden, hemos llegado a tener corte de luz de hasta 24 horas, acá un corte de luz promedio de 4 a 6 horas, eso afecta a los trabajadores e incluso a la economía familiar porque se queman artefactos, se pierden mercaderías de las heladeras, los pequeños comerciantes pierden muchísimo porque no pueden comprarse un grupo electrógeno, y aunque pudiesen no podrían usarlo con el precio de la nafta y en mi caso no tengo grupo electrógeno porque lo tenía y me quemó un equipo, entonces no quiero más”, manifestó en diálogo con El Territorio, la odontóloga Amanda Echenique.

“Realmente lo que pasamos es tremendo, y mi mensaje es no para el personal local que trabajan en terreno, sino para los directivos de EMSA, los ejecutivos, porque en nuestro sistema de electrificación falta inversión, es muy triste todo esto, merecemos tener lo que pagamos y no vamos a hablar de los montos porque ese es otro tema, hay gente mayor que se descompensa con los calores que hay, además porque se ponen nerviosos con los cortes porque no pueden descansar y les sube la presión entre otras alteraciones, eso por un lado, por otro lado lo que pasa en las colonias días enteros a veces sin luz, los directivos de la empresa deben hablar con los comerciantes, muchos la pelean día a día y en sus heladeras o frízer tienen invertido su poco capital que se pierden con los prolongados cortes , yo atiendo a mucha gente de todos los sectores , barrios, colonias, y se por boca de ellos mismos lo que sufren a causa de esta situación que no va en contra de nadie sino a favor de cada vecino, cada ciudadano de San Javier, nosotros somos pacíficos, bonachones y sentimos que por eso abusan de nuestra comprensión", añadió.

Sebastián Carratini, trabaja en comercio exterior y en diálogo con El Territorio dijo "la verdad se sufre. Trabajamos en comercio exterior, 100 % de nuestro trabajo lo realizamos vía internet por ende dependemos que tengamos luz para que todo funcione. Sin luz no funciona el servicio de internet que tenemos en la localidad. Es un atraso que sufre el comercio exterior y genera un costo extra a nuestros clientes que son ajenos al problema. La falta de inversión en la línea que ingresa el servicio a San Javier es lamentable, estamos seguros de que el recurso humano de EMSA de la localidad hace todo lo que puede a su alcance, pero sin insumos mucho no pueden. Además de los inconvenientes que generan los reiterados y prolongados cortes de luz surge otro problema y es el alto costo que debemos tener para poder trabajar en los momentos de corte de luz los que absorbemos 100 % y son de grupo electrógeno, servicio de internet alternativo, etc. Nadie responde por esos costos extras. No queremos descuentos en las boletas Necesitamos una solución urgente a la problemática de la luz", dijo el despachante de aduanas.

Oscar Rodríguez, comerciante dijo "nosotros no queremos conflictos con nadie, solo pedimos una solución urgente a este problema, hacer cortes de ruta no es justo porque4 es molestar al usuario de esas rutas sin que tengan nada que ver, queremos que los directivos de Emsa provincial nos escuchen y respeten nuestros derechos. No pedimos nada raro solo que nos den el derecho de contar con un servicio como debe ser y por el cual pagamos".

En tanto que El Territorio intentó dialogar con funcionarios de EMSA San Javier y no obtuvo respuestas.