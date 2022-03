Costea una enfermedad vendiendo portacervezas

domingo 06 de marzo de 2022 | 0:21hs.

Distrofia Muscular Duchenne es el diagnóstico que tiene Javier Bogado (27), un joven jardinense que padece de esta enfermedad desde chico causada por una malformación de ADN y se presenta en uno de cada 3.500 varones. Su infancia fue dificil debido a que no podía jugar con sus compañeros de escuela y hasta recibía bullying y por ello sus padres debían cambiarlo de establecimiento educativo.



Desde que quedó en silla de ruedas, el muchacho depende siempre de su familia para ser trasladado de un lado a otro, por lo que se empezaron a hacer campañas para conseguir una silla motorizada. Si bien pudo acceder al pedido y su obra social concederá lo que necesita, él sigue juntando dinero vendiendo potes de cervezas personalizadas para continuar con sus tratamientos de rehabilitación.



“Estoy re agradecido con la gente que siempre me ayudó, ahora con lo que pude juntar en efectivo y con el ingreso que tengo quiero conseguir una silla especial para sanitario y otros artículos de ortopedia que también necesito”, precisó.

Javier reside en Jardín América, siempre acompañado por su mamá y sus hermanos. Tanto él, como su familia realizaron diferentes actividades para juntar fondos cuando aún no sabían que desde la obra social conseguirían la silla de rueda motorizada. Primero él arrancó como DJ y luego, junto con sus seres queridos organizaron ferias para vender productos y ahora el jardinense fabrica y vende los potes de cervezas personalizados dependiendo del cliente.

“Todo lo realizo para lo que haga falta, recursos que podemos juntar para contar con lo que necesito, incluso hago natación y ejercicios que los médicos me recomendaron”.



Con respecto a la patología que sufre y que sueña con recuperarse dijo: “Lo que mas deseo es volver a caminar, hay tratamientos que se fueron descubriendo en los últimos años, pero todavía están a prueba y sin resultados certeros”. El hombre precisó que las pruebas se realizan en Buenos Aires y que en caso se ser efectivo le gustaría viajar para recuperarse.