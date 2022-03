“Es todo un superhéroe”, la declaración de amor de Julieta Prandi

domingo 06 de marzo de 2022 | 6:00hs.

La modelo y conductora Julieta Prandi se muestra feliz y enamorada de Emanuel Ortega, con quien comenzó una relación a finales del 2020.

Prandi, que pasó por momentos difíciles tras su separación del empresario Claudio Contardi, hoy cuenta en sus redes que vuelve a apostar al amor junto al cantante: “Hubo un tiempo en el que no creía ni en mí, pero ese tiempo terminó. Llegó un insolente que me contradijo en todo lo que sabía y conocía, me mostró lo que era el amor de verdad”, escribió ella en Istagram y añadió: “Con su mirada me calma y me lee. Con su abrazo me reconstruye, es todo un superhéroe y lo amo tanto más por aceptarme y entenderme como nadie. Te amo Emanuel”.