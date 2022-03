“Me puso el cuchillo en el cuello para robarme y lo demoraron dos horas”

domingo 06 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Bronca, temor, impotencia. Sentimientos que desbordan a Alicia Romero (27), quien fue asaltada por un delincuente que le puso un cuchillo en el cuello para robarle el celular, hecho del que fue testigo el hijo de la víctima, un menor de 7 años que desde entonces tiene dificultades para dormir.

El robo se registró el sábado 26 de febrero a la altura del kilómetro 9 de la ex ruta Nacional 14, en la ciudad de Oberá, ocasión en la que Romero regresaba de trabajar.

Se trata de un sector poco poblado y con varios terrenos baldíos, lo que fue aprovechado por el malviviente para sorprender a la víctima.

Luego del asalto, Romero y su pequeño corrieron hasta una vivienda y pidieron auxilio. Un vecino dio aviso a la Policía, mientras que la mujer brindó una primera descripción del delincuente, datos que enseguida permitieron identificarlo ya que es conocido en el barrio por sus antecedentes penales.

Ante la demora de la Policía, los propios familiares de Romero salieron en busca del ladrón y lo encontraron llegando a la casa de sus padres, en el kilómetro 10 de la ex ruta 14.

El sospechoso fue reducido y trasladado hasta el Comando Radioeléctrico, mientras Romero fue derivada a la Seccional Segunda para radicar la correspondiente denuncia.

“Pero parece que los delincuentes tienen más derecho que las víctimas, ya que en un par de horas lo soltaron porque supuestamente no había pruebas. Resulta que el sábado no nos tomaron la denuncia porque la jefa no estaba, recién el domingo pude hacer y para eso hacía rato que el ladrón estaba libre. Para colmo, después empezó a amenazar a mi familia con total impunidad. Por eso estamos con mucho miedo”, reconoció la mujer.

Extrema violencia

En diálogo con El Territorio, Romero precisó que hace justo un año se mudó a Misiones con su familia en busca de mayor seguridad, tras residir varios años la ciudad de Ituzaingó, Buenos Aires.

“En marzo del año pasado nos mudamos a Oberá para tener más tranquilidad y ocurrió todo lo contrario. Estando en Buenos Aires le decía a mi nene que si por ahí nos asaltaban teníamos que dar todo, que las cosas materiales se recuperan, pero la vida no. Sin embargo, allá nunca nos pasó nada. Acá estábamos más relajados y nos robaron de manera muy fea”, lamentó.

Y agregó: “Delante de mi hijo el ladrón me amenazó, me puso el cuchillo en el cuello para robarme y lo demoraron dos horas. Es una burla, me siento muy decepcionada”.

Respecto al hecho, comentó que el sábado al mediodía salió de su trabajo a pie junto a su nene, que siempre la acompaña, para dirigirse a la casa de su madre.

“Como mi hijo se crió en Buenos Aires le encanta disfrutar de la naturaleza. Íbamos caminando y en un momento nos cruzó ese muchacho (por el acusado). Seguimos unos metros y sentí algo de atrás, y era él que me agarró y me puso el cuchillo en el cuello. Había sido que entró al monte y esperó que pasemos. Me dijo que le entregue el celular o me hincaba, mientras que mi hijo lloraba y gritaba que me suelte. Le di el celular y se escapó corriendo”, detalló.

En shock por la situación vivida, Romero y su pequeño corrieron en busca de ayuda. Enseguida arribó una patrulla con dos efectivos, a quienes les dio las características del sospechoso, aunque la búsqueda resultó infructuosa.

Minutos más tarde arribaron su esposo y su hermano, quienes junto a vecinos de la zona salieron en busca del ladrón.

Impunidad y secuelas

Con los datos aportados por la víctima, familiares y vecinos se dirigieron a una vivienda del kilómetro 10 donde residen los padres de Carlos “Cali” C. (26), quien posee un frondoso prontuario por robos.

“Cuando comenté su aspecto y como estaba vestido, enseguida la gente del barrio lo identificó y comentó que esa mañana lo habían visto caminando por la zona. Al llegar a la casa de los padres, la madre dijo que ya no vive más con ellos, pero que solía ir y que ya no saben más qué hacer con él. En eso la gente lo vio, lo corrieron y lo agarraron. Me acerqué y lo identifiqué”, precisó Romero.

En tanto, mencionó que el sospechoso quiso escapar, por lo que sus familiares lo redujeron.

“Por ahí nuestro error fue no llamar a la Policía para que lo busquen, sino que lo subieron a un auto y lo llevaron al Comando. Allá, él (por el acusado) dijo que le pegaron y se hizo la víctima. En el Comando había un solo policía de guardia y después nos enteramos que es su vecino en el barrio Yerbal Viejo, que está frente al Comando”, agregó la víctima.

Incluso, mencionó que al momento de entregarlo a la Policía el implicado tenía varios cigarrillos de marihuana en su poder, por lo que se preguntó qué habrá sucedido con dicha droga y si se informó al respecto a la justicia, como también de la causa por robo.

“Recién al otro día, el domingo, nos pudieron tomar la denuncia en la Seccional Segunda y nos dijeron que el mismo sábado a la noche el muchacho ya fue liberado. Yo no podía creer. Como si eso fuera poco, después le empezó a amenazar por las redes a mi hermano”, indicó.

Asimismo, más allá del daño material por el robo del celular, Romero hizo hincapié “en el trauma que le ocasionó todo esto a mi hijo, que casi no puede dormir, más la sensación de inseguridad que nos dejó a toda la familia”.