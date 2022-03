Acuerdo en manos del Congreso

domingo 06 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Los principales organismos internacionales, así como la mayoría de los jefes de estado y líderes religiosos, están condenando con dureza la invasión rusa a Ucrania. Este conflicto bélico se desarrolla en un planeta globalizado o en la aldea global como planteaba Marshall McLuhan, donde somos espectadores de una guerra que se nos presenta en vivo y en directo a través de los medios de comunicación y cuyos efectos aún resulta prematuro estimar en diversos países. Hace diez días, el presidente de Rusia Vladimir Putin dio la orden de atacar e invadir Ucrania, argumentando razones de protección a las personas de abusos y genocidio. Como primeras consecuencias de la invasión rusa, además de las víctimas, más de un millón de personas ya huyeron de la zona de conflicto, representando un éxodo a un ritmo sin precedentes. Según la ONU, va camino a convertirse en la mayor crisis de refugiados de Europa en este siglo.

Esta semana, además de repudiar las acciones militares de Rusia contra Ucrania, la Argentina votó a favor de la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en Ginebra, Suiza y que crea una comisión investigadora sobre las violaciones a los derechos humanos en Ucrania tras la invasión rusa.

Desde la Presidencia del organismo de las Naciones Unidas, se le asignó a la Argentina la función de conformar una Comisión Internacional Independiente de Investigación integrada por tres expertos para investigar las violaciones a los derechos humanos en Ucrania. Así la Argentina marca posición respecto a este conflicto, como también se manifestó la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en Nueva York, al exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania y el fin de la guerra.

Desde Argentina

Esta semana, el presidente de la Nación Alberto Fernández al dar inicio al 140 período de sesiones ordinarias del Congreso, se refirió al conflicto bélico, al plantear que la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania e hizo un llamado a darle una oportunidad a la paz. Ya casi al finalizar la semana, reiteró su rechazo a la solución bélica y repudió el uso de la violencia como medio para resolver las diferencias y que genera que el mundo viva momentos dramáticos, debido a esta guerra. De esta manera la Argentina marcó posiciones en varios ámbitos, aunque persiste la chicana política como sucedió en el parlamento argentino. A los que dicen defender a capa y espada la república, es interesante recordar lo que planteaba Rousseau como parte de su pensamiento social y político. El autor del contrato social, se ocupó de definir muy bien el rol que tienen los legisladores.

“El Poder Legislativo es el corazón del Estado; el ejecutivo el cerebro, que lleva el movimiento a todas las partes. El cerebro puede paralizarse y la vida continuar, pero tan pronto como el corazón cesa en sus funciones, aquélla se extingue”.

Así lo planteaba Rousseau en referencia a la labor del Poder Legislativo que fue clave esta semana y seguirá siendo fundamental, más aún por los temas a tratar como el paquete de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como se indicó, hasta el parlamento argentino llegó esta semana el presidente Fernández, para hacer un balance sobre los primeros dos años de gestión marcada por la pandemia, pero planteó que la Argentina a lo largo de la historia, fue demostrando la enorme capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Afirmó que su gestión, en la emergencia por coronavirus, siempre estuvo enfocado en la salud y en salvar la mayor cantidad de vidas. Recordó y cuestionó a los dirigentes opositores que criticaron las medidas sanitarias, por ser poco constructivas y querer politizar una tragedia.

Lo cierto es que destacó que la Argentina ha llevado a cabo la mayor campaña de vacunación de su historia. Lo cual es cierto ya que la población objetivo a vacunar contra el coronavirus fue mayor que en otras campañas previas de inmunización que apuntaban a un grupo etario específico. Se aplicaron más de 90 millones de dosis en el transcurso de un año y 2 meses.

En lo económico

En el plano económico, reconoció que el principal desafío de su gestión para los dos años restantes es revertir los altos índices inflacionarios, que tiene un piso anual del 50%, además de revertir el estado de pobreza de millones de argentinos. Sobre este último tema, realizó una afirmación de que en 2021 la pobreza dejó de aumentar.

A su vez, Alberto Fernández resaltó la progresiva recuperación de la economía en los últimos meses, en especial en lo que hace a inversiones en comparación con 2019. El aumento del PBI en 2021 fue el segundo más alto desde 2004, sólo superado en 2010. Del mismo modo se comprobó que la recaudación lleva 17 meses consecutivos de crecimiento por encima de la variación de precios.

Tensión en el recinto

El presidente Alberto Fernández, en el transcurso de su discurso comenzaría a inquietar a la oposición cuando se refería al trabajo que deberían haber realizado y no lo hicieron. Una acción o inacción más reciente y en el que quedaron marcados los actuales legisladores, es que en casi 40 años de democracia, serán recordado por ser los primeros en rechazar un presupuesto en el recinto.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación hizo luego eje en el momento bisagra para la Argentina, en un mundo marcado por la pandemia y la guerra. Allí planteó que pretende encauzar la recuperación económica, y solucionar el endeudamiento externo impagable que dejó la administración de Mauricio Macri.

El mandatario nacional anticipó a los legisladores que el acuerdo celebrado con el FMI, no implicará un ajuste del gasto público como tampoco avanzar en reformas del sistema laboral y previsional. Afirmó que la refinanciación de deudas alcanzada con el FMI es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Pero está claro que nada será gratis, porque, aunque afirmó que no habrá tarifazos, sí se producirán aumentos progresivos como el caso de la energía eléctrica que terminará impactando muy fuerte en el ya debilitado bolsillo de los argentinos.

Alberto Fernández, al momento de recordar que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri no fue autorizado por el Congreso, comenzaron a inquietarse en especial los legisladores de Juntos por el Cambio que luego adoptarían una actitud muy infantil al levantarse de sus bancas, por el hecho de que el mandatario nacional reclamara a la Justicia que pese al acuerdo se continúe investigando a Macri y sus funcionarios por la responsabilidad del endeudamiento.

En el PRO se sintieron aludidos y se fueron del recinto. En tanto, la bancada de la UCR -liderada por Mario Negri y Alfredo Cornejo en Diputados y Senadores respectivamente-, la Coalición Cívica-ARI, entre otros permanecieron en sus asientos, como lo hizo Facundo Manes quien planteó la importancia de escuchar, más allá de coincidir o no.

Los jueces presentes también debieron escuchar el pedido del presidente de que se avance en la reforma de la Corte Suprema y de la Justicia en el país, para que -según sus palabras- recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos.

El acuerdo elevado a Diputados

Respecto al acuerdo con el FMI, el Gobierno nacional terminó enviando pasado el mediodía del viernes a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la semana que viene será tratado en comisiones y el oficialismo aspira a debatir en sesión entre el próximo jueves y viernes. Es decir, el debate en comisiones arrancará mañana con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del BCRA, Miguel Pesce, esto último a pedido de Juntos por el Cambio; el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Es decir, llegó el momento de los bifes y se terminan las especulaciones.

El proyecto necesita del acompañamiento de la oposición, puesto que el gobierno no cuenta con los números suficientes para su aprobación y empeoró su situación con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en disconformidad por las negociaciones con el organismo acreedor.

Desde el interbloque opositor transcendió que no quieren que la Argentina entre en default, pero no se la harán fácil al gobierno, había chances de que la bancada acompañara en general, siempre con las excepciones de sectores más duros del Pro que directamente no quieren votar a favor del acuerdo del FMI; ello, aunque resulte contradictorio porque son justamente, los que endeudaron al país.

Buen momento turístico

El turismo misionero está logrando recuperarse, tras el grave freno y retroceso que representó la pandemia. De hecho, los registros logrados son considerados ya históricos comparados a otras épocas del verano.

Según el balance realizado por el ministro de Turismo de la Provincia, José María Arrúa, el movimiento económico durante enero y febrero fue de 5.137 millones de pesos. Asimismo, el nivel de ocupación en esos meses escaló al 85% en promedio en la provincia. Representa una buena noticia para uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

El crecimiento se da con la incorporación de más puntos turísticos además de Iguazú, se fue consolidando El Soberbio, el paseo tradicional por San Ignacio como por Oberá y el gran atractivo que representa ahora Posadas.

El intendente Leonardo Lalo Stelatto al brindar informe a los concejales en el inicio del periodo de sesiones ordinarias, tras recordar el fuerte impacto de la pandemia en el turismo, afirmó que en 2021 la capital de la provincia registró más de 84.000 arribos de turistas y en lo que va del año, más de 50.000.

Con ello se dinamiza la economía local y adelantó que se seguirá apostando a brindar más propuestas al visitante, como sucede con el balneario Costa Sur, que se suma a la propuesta en El Brete, como sucederá también con el mega plan previsto para el sector costero de Miguel Lanús.

De nuevo a la escuela

Tras dos años de combinar clases virtuales y presenciales, se inició esta semana un nuevo ciclo lectivo presencial. Hasta el año pasado, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, más de 400 mil alumnos y casi 38 mil docentes de todos los niveles, debieron lidiar con el obstáculo del distanciamiento. El inicio oficial del ciclo lectivo lo encabezó el gobernador Oscar Herrera Ahuad en la Escuela 960 del barrio de Itaembé Guazú de Posadas.

Allí destacó que las escuelas misioneras abren sus puertas desde el primer día de clases como hace ya 19 años consecutivos. También como viene ocurriendo desde hace varios años, la discusión salarial fue otro componente antes y durante el inicio del año escolar. Son los que están disconformes con el acuerdo firmado con el gobierno por parte del gremio mayoritario que es la Unión de Docentes de Misiones (Udpm) junto a Sidepp (Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada) que representa a parte de la docencia privada. En respuesta a ese reclamo, el gobernador sostuvo que Misiones es la única provincia que dio un incremento en febrero y que abre la mesa de diálogo en junio. Sin embargo, varios gremios minoritarios, se unieron para reclamar un nuevo acuerdo salarial y salieron a concretar asambleas y paro de actividades que continuará esta semana.

Desde la provincia recordaron la importancia del desarrollo normal de clases para proyectar un futuro a los estudiantes misioneros. También entienden que hay un sector politizado más identificados con la administración nacional anterior.

Desde el gobierno tras cerrar acuerdo detallaron cómo fue mejorando el sector salarial docente y recordaron que Misiones desde comienzos de febrero pagará un sueldo inicial de 54.720 pesos, superior al de la Nación y luego se elevará a 57.120 pesos. En similares condiciones la provincia cerró paritarias para el primer semestre con otros sectores de la administración pública.

Recuerdan también otros beneficios para los estudiantes como el boleto gratuito y en general para la población, al ratificarse la apuesta en la calidad de la salud pública, detallaron que solo en el Parque de la Salud se realiza una inversión promedio de 5.000 millones de pesos mensuales en unas 12 mil intervenciones realizadas cada mes, a lo que debe sumarse las diversas intervenciones.