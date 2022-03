No hubo alto el fuego y fracasó la evacuación de civiles en Ucrania

domingo 06 de marzo de 2022 | 6:06hs.

La evacuación de los habitantes de Mariupol, puerto estratégico ucraniano sitiado por las fuerzas rusas, fue suspendida ayer en medio de acusaciones cruzadas entre Ucrania y Rusia de incumplir el alto el fuego necesario para habilitar el corredor humanitario, por lo que el Ejército invasor retomó luego su ofensiva.

La salida de los civiles iba a iniciarse a las 11 hora local (6 de la Argentina), pero “fue postergada por razones de seguridad”, ya que las fuerzas rusas “continúan bombardeando Mariupol y sus alrededores”, declaró la alcaldía en la aplicación de mensajería Telegram.

Sergei Orlov, vicealcalde de la localidad de 450.000 habitantes y situada al borde del mar de Azov, aseguró que las fuerzas rusas seguían bombardeando y usando artillería.

“Es una locura. No hay alto el fuego en Mariupol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta designada”, manifestó, en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC en las que explicó que los civiles estaban “listos para escapar”, pero no podían hacerlo “bajo los bombardeos”.

Las milicias de la autoproclamada república separatista de Donetsk, aliadas a Rusia y territorialmente próximas a Mariupol, en tanto, responsabilizaron de estas nuevas hostilidades a grupos de extrema derecha ucranianos.

“Los nacionalistas se negaron a proporcionar un corredor humanitario a los residentes de Mariupol, y además se negaron a marcharse a territorio seguro”, indicaron en un comunicado reproducido por la agencia Tass.

El Ministerio de Defensa ruso también acusó a los “nacionalistas ucranianos” de impedir a la población civil salir de las localidades e indicó que “está pasando lo mismo en Jarkov y Sumy”, refiriéndose a dos ciudades del este de Ucrania en el epicentro de los combates.

Por su parte, la Cruz Roja lamentó que “las operaciones del corredor seguro desde Mariupol y Volnovaja no empezarán ayer. Seguimos dialogando con las partes sobre el tránsito totalmente seguro de los civiles de diferentes ciudades afectadas por el conflicto”, informó en un comunicado.

El Kremlin había anunciado temprano un alto el fuego temporal desde las 9 de Ucrania (4 de la Argentina) para permitir la evacuación de los habitantes de Mariupol y Volnovaja.

Y la alcaldía de Mariupol, rodeada por soldados rusos desde hace seis días, había informado que se “necesitarán varias etapas” para evacuar la ciudad.

“vuelvan a sus refugios”

La salida organizada estaba pautada para llevarse a cabo en micros municipales desde tres puntos de la ciudad y en vehículos particulares, que deberían atenerse estrictamente a una ruta preestablecida, señaló la alcaldía, que tras la suspensión pidió a la población que “vuelvan a sus refugios”.

El corredor humanitario terminaba su ruta en Zaporiyia, localidad donde se encuentra la central nuclear atacada recientemente.

Pero ante el fracaso de la operación, el Ejército ruso reanudó su “ofensiva” sobre dos ciudades del sudeste, una de ellas justamente Mariupol, informó el vocero del Ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov, que atribuyó el fracaso de la maniobra a “la reticencia de la parte ucraniana a influir en los nacionalistas o a prolongar el ‘cese el fuego’”.

“Ni un solo civil pudo salir de Mariupol ni de Volnovaja por los corredores de seguridad anunciados. La población de esas ciudades está retenida como escudos humanos por los grupos nacionalistas”.

Según Konashenkov, “batallones nacionalistas” aprovecharon la interrupción de la ofensiva para “agruparse y reforzar sus posiciones”.

Ucrania y Rusia habían acordado el jueves último, en la segunda ronda de conversaciones, armar corredores humanitarios para evacuar a los civiles y entregar alimentos y medicinas.

Se están quedando sin comida

Más de 15.000 aspiraban a utilizar los corredores humanitarios supervisados por la Cruz Roja desde Volnovaja, situada entre el Mar de Azov y la ciudad de Donetsk, controlada por Moscú y reclamada por los separatistas prorrusos apoyados por el Kremlin desde 2014.

La localidad, de 21.000 habitantes, está prácticamente arrasada por los bombardeos, los cadáveres yacen en las calles sin poderse recuperar y la ciudadanía que queda en Volnovaja permanece acurrucada en los refugios por los constantes ataques. No hay suministros y se están quedando sin comida, advirtió el diputado local Dmitro Lubinets.

Médicos sin Frontera, que tiene personal en la zona, advirtió que la situación en las dos ciudades es crítica.

“Ayer (por el viernes) recogimos agua de nieve y de lluvia para poder beber. Hoy (por ayer) hemos tratado de conseguir agua en las distribuciones, pero la cola es enorme”, relató uno de sus trabajadores en una nota. “Las farmacias no tienen medicamentos”, alertó.

Christine Jamet, directora de operaciones de la veterana ONG exigió que las evacuaciones se reanuden. “Las personas que buscan seguridad tienen que poder ponerse a salvo sin miedo a sufrir los efectos de la violencia”, dijo.

Apenas 400 personas pudieron abandonar las dos ciudades ayer en horas de la mañana.

La guerra de Rusia contra Ucrania cumplió ayer 10 días y el ejército de Putin endureció la ofensiva. El Kremlin está atacando el corazón de las ciudades, de las cuales más de 1,2 millones de personas se vieron obligadas a huir, según la ONU, que contabiliza 351 civiles muertos por la guerra pero avisa que la cifra “subestima” la realidad.

Rusia, que asegura que no ataca zonas civiles y que sus ataques son quirúrgicos, afirmó que tomó el control de otras pequeñas localidades del este de Ucrania. El gobierno ucraniano anunció por su parte que emprenderá una contraofensiva.



El FMI advirtió ayer que los impactos económicos globales de la guerra en Ucrania desatada con la invasión rusa serían “aún más devastadores” si el conflicto se intensifica. ”Si el conflicto se intensifica, el daño económico sería aún más devastador”, destacó el organismo. “El salto de los precios tendrá efectos en todo el mundo, en particular en los hogares de bajos ingresos para quienes los gastos en alimentos y energía representan una proporción mayor” de su presupuesto que el promedio, adelantó el organismo. En cuanto a Ucrania, “ya está claro” que el país tendría que afrontar costes “significativos” relacionados con la reactivación de la economía y la reconstrucción de edificios e instalaciones totalmente destruidos o dañados.



Al menos 351 civiles ucranianos murieron y 707 resultaron heridos desde el principio de la invasión rusa a Ucrania, según dio a conocer ayer la ONU.

