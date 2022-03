Volvió a su casa luego de estar al borde de la muerte

sábado 05 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Volver al hogar, reencontrarse con los seres queridos, sentir otra vez el abrazo de los familiares luego de un tiempo no tiene precio. Y más aún tras haber estado en una situación muy crítica, al borde de la muerte.

Esa es la historia de Juan Blanco, quien ayer retornó a su casa luego de permanecer varios días internado en el hospital como consecuencia de las graves lesiones que tuvo durante la madrugada del pasado 20 de febrero al ser atacado a piedrazos por tres jóvenes, frente a su domicilio en la localidad de Jardín América, en el momento en que salió a abrir el portón a su esposa.

“Volver a casa es lo más lindo, después de tantos días internado ya quería volver, aunque también hay algo de incertidumbre sobre cómo va a continuar todo”, señaló a este matutino Juan Blanco luego del cálido recibimiento que le brindaron su esposa Sandra Senger, su hija Sheila y sus suegros María Fernández y Alfonso Senger.

Sobre su estadía en el hospital Ramón Madariaga de la capital provincial comentó que recibió el mejor de los cuidados por parte de los profesionales de la salud. “La atención fue muy humana, cálida por parte de los médicos y enfermeros que me atendieron”, indicó el hombre.

Además, resaltó el constante acompañamiento que tuvo de todos sus seres queridos en tan difícil momento: “Somos muy cristianos, estuvimos a flote o a salvo siempre por la fe y aunque hubo riesgo de vida, estuve en las manos de Dios dándome la posibilidad de mejorar de a poco, por eso estoy feliz de haber vuelto a casa”.

Al referirse a la continuidad de su tratamiento, la esposa de Juan comentó: “Él debe volver la semana que viene a Posadas para hacer la extracción de puntos, luego para realizarse análisis, estudios, rehabilitación especial, fondo de ojo y por eso esto sigue para largo todavía”.

“Estoy un poco confundido, es como estar bien pero a la vez volver a pensar para dar un paso, para tomar agua me tengo que concentrar y eso lleva tiempo”, resumió Juan cómo se siente en la actualidad más allá de tener el alta médica.

Al ser consultado sobre qué haría o diría si ve a los agresores, Juan sostuvo: “La verdad que no lo sé, porque además conozco a los chicos, son del barrio y uno de ellos es cliente mío en la Escuela de Comercio y sinceramente no sé cómo se dieron las cosas porque yo jamás agredí a alguien, no molesté ni insulté, pero bueno ya está, la situación se dio así”.

Juan tiene un buffet en el establecimiento educativo mencionado y es el encargado del sector para servir a los alumnos en el horario escolar.

Para concluir, precisó el entrevistado que le gustaría que haya más seguridad en los barrios, para que una situación como la que le tocó vivir a él no vuelva a pasar.

Sandra contó que su marido pasó mal las primeras 72 horas de internación, que no se sabía si iba a sobrevivir pero que afortunadamente pudo salir adelante.

Por este hecho, y durante distintos operativos hechos entre el 22 y 23 de febrero, la Policía de Misiones detuvo a tres presuntos implicados, dos jóvenes y un adolescente. Los dos primeros siguen tras las rejas, mientras que el restante fue puesto a disposición de sus padres.