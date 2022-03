Eldorado apunta a evitar la expansión sin servicios

sábado 05 de marzo de 2022 | 6:04hs.

La directora de Planeamiento Municipal de Eldorado, Norma Pretzel, explicó que la consolidación del núcleo urbano y la recuperación y mantenimiento de las cuencas hídricas, son los principales aspectos a tener en cuenta con el crecimiento de la ciudad, pues el desarrollo que tiene Eldorado impone la necesidad de ir adecuando el planeamiento urbano para un crecimiento armónico.

“Los dos aspectos centrales que tenemos hoy, son el cuidado de las cuencas hídricas y consolidar el núcleo urbano de la ciudad que ha tenido un desarrollo anárquico y presenta sectores de vacíos urbanos, mientras se hacen nuevos loteos”, expresó Pretzel.

El problema de los nuevos loteos que se aprueban o están en trámite de aprobación es que se realizan mediante la legislación vigente que permite realizar un nuevo loteo si está a una distancia menor a los 200 metros del último loteo aprobado. “En los últimos tiempos se aprobaron o están en trámite alrededor de 1500 lotes, pero muchos de ellos son lotes que no tienen servicios, entonces en muchos casos no son aptos para construir ahí”, manifestó.

En ese sentido, explicó que el problema más grave es la falta de aprobación por parte del Concejo del nuevo Código de Planeamiento Urbano, “que sería el que fijaría reglas más claras para la realización de loteos”. “Hoy si alguien quiere hacer un loteo lo puede hacer, pero lo hace sin invertir. Eso hace que los lotes sean más baratos, pero no se puede construir porque no están garantizados los servicios, que deberían estar a cargo del propietario. Hay loteos que tienen instaladas una o dos familias, y los lotes anteriores están vacíos. Para poder llevar los servicios, quienes los habitan se deben hacer cargo de todo el costo, y eso hoy es imposible. Incluso tenemos casos de pedidos de aprobación de loteos donde la Ceel ya nos anticipó que no pueden llevar los servicios de agua y energía. Por eso pedimos a quienes soliciten un nuevo loteo, un estudio de factibilidad de la Ceel para llevar los servicios. Si seguimos por el camino que llevamos, la ciudad se sigue agrandando en extensión, pero sin servicios, por eso debemos consolidar el núcleo urbano”, resaltó.

Cuencas hídricas

En cuanto a las cuencas hídricas, Eldorado tiene la particularidad de que todas sus vertientes y arroyos internos terminan desembocando en el arroyo Piray Guazú, o en Piray Miní. “El crecimiento de la ciudad hace que cada vez sea mayor el impacto sobre las cuencas hídricas y no podemos permitir que se sigan degradando los arroyos que nos limitan. Muchas construcciones están sobre el borde de los arroyos internos y los contaminan”, mencionó la funcionaria.

Por eso ahora, en la medida de lo posible, en los nuevos loteos se fija una franja de protección alrededor de los cursos de agua, y a continuación de ellos se establecen calles, para recién después de esas calles, construir. “Hay algunos lugares que por su topografía o alguna otra cosa no se puede, pero estamos avanzando en eso para minimizar el impacto ambiental”, adujo. Otro punto a destacar entre los objetivos es mejorar la conectividad de la ciudad en cuanto al tránsito ya que, por la estructura urbana de Eldorado, conformada a través de la avenida San Martín, no existen muchas vías de tránsito alternativas.

