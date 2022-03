San Pedro busca ordenar el crecimiento demográfico

sábado 05 de marzo de 2022 | 6:04hs.

San Pedro está entre los municipios que presentó una importante expansión urbana, con barrios extensos que se formaron a partir de asentamientos, sin ninguna planificación, siendo necesaria la ejecución de obras que vengan a organizar y garantizar la prestación de servicios básicos; al igual que en la zona céntrica donde se implementan obras que ponen en evidencia el paso de pueblo a ciudad.

La proyección de un cambio en la infraestructura del ejido urbano fue expuesta durante el inicio de sesiones ordinarias del periodo legislativo 2022 y detallada a este matutino por el alcalde Miguel Dos Santos. Representa la continuidad de un mejoramiento que viene a resolver problemáticas que por una falta de planificación inicial, dificultan y tornan ineficientes prestaciones de servicios esenciales, los que a su vez atentan contra el crecimiento económico y productivo.

Este año, la idea del Ejecutivo, es llevar adelante relevamientos y gestiones ante los organismos, tanto provinciales como naciones, con el propósito de bajar nuevos proyectos y continuar otros, relacionados a mejoramiento barrial, que contemple obras hídricas, de energía eléctrica, viales e incluso regularización de ocupación de tierra.

“En estos últimos años vemos el crecimiento y modernización entorno a la infraestructura, en el centro tenemos obras que le dan un cambio total, y casi tenemos un Centro Cívico, a lo que es la obra del Concejo Deliberante donde está Secretaria y Supervisión Escolar, Acción Social y Juzgado de Instrucción 1, se suma la moderna nueva municipalidad donde hasta hace unos meses estaba el taller municipal. El progreso de nuestro pueblo para tornarse ciudad es enorme” señaló Miguel dos Santos.

Nuevas tendencias

En ese sentido, destacó la obra de la municipalidad, con una arquitectura que acompaña las nuevas tendencias en construcción, siendo financiada por el gobierno provincial. Luego de un receso, la construcción se reanudó días atrás representando un avance para la localidad, y una mejora en el ordenamiento del trafico.

En esta línea apuntan a trabajar en los barrios. “Sabemos del avance de los barrios, vemos que vecinos que no tenían caminos hoy tienen, no tenían agua y energía, ahora cuentan con conexiones propias, en esos ejes vamos a seguir. Tenemos previsto continuar con obras de empedrado y cordón cuneta en barrio Cristo Resucitado con más de 13 cuadras, lo mismo en Zona Industrial donde se mejoró cuestiones hídricas y de energía con una proyecto de nación”, detalló Dos Santos.

Con el crecimiento y aumento de la población, existen dos cuestiones urgentes de las cuales depende el progreso, una de ellas es la energía eléctrica y la segunda, el servicio de agua potable. En ese ámbito la localidad está siendo beneficiada con dos obras que están dentro de las prioridades, en cuanto a aporte económico que debe realizar el municipio: la planta generadora de energía, que tendrá la capacidad para abastecer a San Pedro, Pozo Azul y Bernardo de Irigoyen; y la nueva toma y ampliación de la planta potabilizadora.

“Hasta que no tengamos los generadores de energía, no vamos a parar, habrá cosas que tendremos que recortar, voy a asistir con todo lo que la empresa necesite para que la planta generadora sea modelo. La obra civil está a cargo de la municipalidad, con recursos nuestros, esa obra representará un antes y un después. Y la toma, está en la etapa final pero no hay gobierno que pueda abastecer esa demanda, depende de cómo nosotros cuidemos ese valioso recurso”, apuntó Dos Santos, asegurando que “no vamos a permitir ninguna irregularidad, como paso con la toma del Mbiguá”.

En esa línea, la localidad apunta a tornarse un municipio sustentable, por lo que, para junio, tienen previsto lanzar una importante campaña de concientización para plantar árboles.

