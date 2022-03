Caso Roque González: denunció demora para obtener la libreta de su hija

viernes 04 de marzo de 2022 | 19:42hs.

El escándalo de acoso y abuso escolar en el Colegio Roque González, de Posadas, tuvo otro capítulo lamentable. La madre de una de las chicas víctima de la situación reclamó la burocracia para obtener la libreta y el pase de su hija a otro establecimiento educativo.

La señora denunció que estuvo durante días esperando que agilicen ese trámite. “Me dieron mil vueltas y cuando fui a retirar el pase tenía fecha del 2 de marzo cuando me llamaron el jueves 3 de marzo; no me querían dar la libreta para cambiar de colegio a mi hija”, aseveró.

“Mi hija prácticamente no tuvo trabajos prácticos, desde que pasó todo esto y hasta fin de año. Ella quedó con cinco materias sin notas en esta modalidad de libreta abierta, pero con esa modalidad no le aceptan en otro colegio” explicó la señora en diálogo con El Territorio y agregó: “Rajimón dice que hace un montón se nos dio el pase, cuando yo tuve que pedir a través de nota que me den la libreta. Nada de lo que él dice es cierto, ni siquiera me dieron el certificado de buena conducta que es lo que me pedían del otro colegio, además de libre deuda”.

Desde el colegio argumentaron que la gestión está documentada y que se le otorgó el pase en los tiempos, en tanto, el pedido de la libreta fue el 23 de febrero y la familia de la chica recién obtuvo el documento el 3 de marzo. Es decir, aun no pudo iniciar el ciclo lectivo 2022.

Tras el escándalo con el Roque González, el sacerdote Juan Rajimón hizo uso de licencia en su cargo de rector y asumió en esa función Gabriela Estefanía Kagerer, quien es profesora de Ciencias Económicas, egresada de la Unam. Sin embargo, aunque Rajimón fue removido de la rectoría permanece como representante legal.