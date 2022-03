Juan Blanco recibió el alta médica y regresó a Jardín América para continuar su recuperación

viernes 04 de marzo de 2022 | 18:41hs.

Tras dos semanas de permanecer internado en el hospital Ramón Madariaga de Posadas y estar al borde de la muerte luego de ser apedreado por tres jóvenes en su domicilio, Juan Blanco regresó hoy viernes a Jardín América acompañado por su esposa Sandra, y fue recibido por Sheila, hija de ambos y los suegros del hombre, María y Alfonso.

"Estoy feliz de volver a casa, encontrarme con mis seres queridos, por más bien atendido que estaba ya quería volver", precisó el hombre. A su vez, dijo que en el nosocomio de la ciudad capitalina los profesionales de la salud le atendieron de la mejor manera, de una calidad humana inmensa y que estuvo acompañado en todo momento por su esposa y en algunos días los hijos.

Si bien hubo riesgo de vida, ya que las primeras 72 horas de internación no sabía si iba a sobrevivir al ataque, Juan contó que si ve a los chicos que lo agredieron no sabría que haría o diría en ese momento. "No hacía falta que esto sucediera, yo los conozco, incluso uno de ellos era cliente mío en el buffet en la Escuela de Comercio". Juan tiene su comercio en el establecimiento educativo y reconoció a uno de los muchachos ya que estudiaba en la escuela.

Si bien ya recibió el alta médica, próximamente deberá regresar a Posadas para seguir con rehabilitación, estudios y controles ya que los golpes que recibió por las piedras en la cabeza fueron muy grandes. Mientras tanto, va a disfrutar de su familia y gozar de la posibilidad de volver a su hogar.