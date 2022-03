Negaron el ingreso al penal por cómo estaba vestida

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:00hs.

En un hecho sin antecedentes conocidos, a una abogada defensora le impidieron el ingreso a una cárcel de Rosario debido a su vestimenta. Según señaló la propia damnificada, la letrada iba vestida con un short de vestir.

María del Carmen Varela tenía prevista una entrevista con una clienta que se encuentra detenida en el Complejo Penitenciario Rosario, pero no pudo entrar a causa de su vestimenta, según le indicaron en el acceso a la unidad carcelaria. Luego de anunciarse y presentar su credencial de ingreso, le pidieron que esperara un momento y poco después le informaron que no podía ingresar vestida de esa manera. “Como vieron que estaba con un short rojo de vestir me prohibieron el ingreso manifestándome que de esa manera no se puede entrar”, relató la abogada.

En declaraciones por la radio local La Ocho, Varela narró que “le dije que era una profesional que venía a ver a una clienta, que no era visita… Me dijeron que yo era una visita, un civil más y que no podía ingresar. Esperé como una hora bajo el sol, muerta de calor”, pero no hubo caso. “Lo peor es que esta orden la dio la directora de este sector. Esta mujer no está capacitada en perspectiva de género”, sostuvo la letrada, quien realizará una denuncia “por abuso de autoridad”.