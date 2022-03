Benjamín Agüero quedó en Tigre y el Kun dijo: “Si lo toma como un hobby, no me va”

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:01hs.

Benjamín Agüero se sumó a las inferiores de Tigre después de pasar una prueba y su papá, el Kun, lo contó emocionado en un streaming en el que aseguró que será muy exigente si el joven de 13 años decide hacer una carrera como futbolista.

“¿Sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre”, señalo el Kun en uno de sus habituales streamings en la plataforma Twitch.

Allí, contó también que su hijo decidió ir a probarse a la institución de Victoria ya que su mejor amigo juega en las inferiores del club. Ese motivo lo animó a asumir el desafío: “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió ‘pá, quedé’, señaló orgulloso el ex goleador del Manchester City.

Pese a esto, el Kun también compartió algunas reflexiones junto a sus seguidores y destacó que si Benjamín “realmente va a querer jugar, le gusta y ama al fútbol”, él lo va a acompañar en la decisión que tome.

Por otro lado, indicó también que será muy exigente a la hora de evaluar el desempeño de su hijo ya que, como cualquier profesión, el fútbol es un lugar en el que hay que tomarse las cosas muy en serio para poder llegar a la élite.

“Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿Me explico? Si realmente va a querer jugar, le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, aseveró Agüero.